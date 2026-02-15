İstanbul’da iki aracın bagajından çalınan 30 milyon doların İBB’deki rüşvet paralarının emanetçisi Taç Döviz’in sahibi Atilla Durmaz’ın oğluna ait olduğu ortaya çıktı.

Bakırköy’de, site otoparkındaki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin üç ilde düzenlenen operasyonda yedi şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat’ta Şenlikköy Mahallesi, Ekşi Nar Sokağı’nda bulunan sitenin otoparkında park hâlindeki iki araçtan yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. “Mağdur” sıfatıyla ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, Tahtakale’deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır, yaşadığı sitenin otoparkındaki iki araçta muhafaza ettiğini beyan etti.

Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobille gelen şüphelilerin park hâlindeki araçtan kendi araçlarına paketler taşıdıkları belirlendi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların geliş ve gidiş güzergâhını inceleyen ekipler, hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri ve olayla bağlantısı oldukları değerlendirilen bazı şüphelileri tespit etti. Polisin İstanbul, Antalya ve Kocaeli’de yaptığı eş zamanlı operasyonlarda yedi zanlı yakalandı.

ADI EMANETÇİ OLARAK GEÇİYOR!

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Durmaz’ın babası Atilla Durmaz’ın “kara para aklama” iddiasıyla tutuklanan Taç Döviz isimli firmanın sahibi olduğu ortaya çıktı. Atilla Durmaz’ın adı İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”nün emanetçisi olarak geçiyor.





