Prof. Dr. Ahmet Ercan, 3 ili 7,3 büyüklüğünde deprem riskine karşı uyardı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'yi büyük bir deprem riskine karşı uyardı. Prof. Dr. Ercan, "Burada inşaat yaptığın zaman en az 7.3'lük depreme dayanıklı şekilde statik projeyi tasarla dememiz gerekiyor" dedi.

Küçükçekmece'de bir binanın kendiliğinden çökmesinin ardından, olası bir depreme karşı ülkenin hazırlıklı olması gereği yine ortaya çıktı. Deprem uzmanları, Türkiye'deki deprem riskine karşı dayanıklı binaların yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Erzurum, Bursa ve Çanakkale'de 7,3 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ercan'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"7.3 ARASINDA BİR DEPREM"

Kuzey Anadolu kırığının yeni keşfedilen en güney koludur. Balıkesir'de yıkıcı deprem için eşit değer 6.2. Yani 6.2 ve daha büyük her deprem Balıkesir'in yapı biçimine bakarak yapılarda yıkım yapar. En sık deprem Erdek Bandırma arasında Kapıdağı Yarımadası'nı bölücü şekilde olan kırıkta çok büyük bir hareket var. Erdek, Biga, Çan'da burada 7.2 deprem beklenir.

BURSA DA RİSK ALTINDA

Bursa Ulubat, Manyas, Gönen, Yenice, Edremit Koyu, Altınoluk'ta 6.2 ile 7.3 arasında bir deprem üretir. Balıkesir, Burhaniye, Edremit'te 6.2 ile 6.7 arasında deprem üretir. Burada inşaat yaptığın zaman en az 7.3'lük depreme dayanıklı şekilde statik projeyi tasarla dememiz gerekiyor.

BALIKESİR İÇİN UYARDI

10 yıl içinde Balıkesir ilinden söz ediyorum. Balıkesir ili yıkıcı bir deprem görürse benim için şaşırtıcı olmaz. Balıkesir ilinde, 35 yılda bir depremin yenileme zamanıdır. Bu her 35 yılda bir olacak anlamı çıkmaz. Bazen depremlerin durgunluk yılları vardır. Elli yıl, yüz yıl olmaz deprem. Çünkü gerginlik birikmediyse kırılma olmaz. Kırılma olmazsa deprem olmaz. 7.5 büyüklüğündeki bir depremde 72 yılda bir olur.

"DEPREM DALGALARINI ÇOK BÜYÜTÜR"

Şimdi sorunlu yerler, Plevne Mahallesi, Bahçelievler, Gümüşçeşme, Paşaalanı, Çayırhisar, Ayşebacı, Köseler, Bosnacı, Cengiz Topel, buraların çekincesi çok yüksek. Burada yeraltı suları oldukça sığ, yerin taşıma gücü çok düşük. Deprem dalgalarını çok büyütür.