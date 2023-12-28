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    31 binin üzerinde şikayet gelmişti... RTÜK, Kızıl Goncalar’a cezayı kesti!

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz günlerde inceleme başlattığı Kızıl Goncalar dizisine 2 kez program durdurma ve yüzde 3 idari para cezası verdi.

    31 binin üzerinde şikayet gelmişti... RTÜK, Kızıl Goncalar’a cezayı kesti!
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nun bugün yaptığı toplantı sona erdi. Kurul’un gündemde çok sayıda izleme raporu yer aldı. Daha önce inceleme başlatılan ve FOX TV’de yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili ceza da belli oldu.

    2 BÖLÜM DURDURMA VE PARA CEZASI

    Dizi hakkında RTÜK’e 31 binin üzerinde şikayet ulaştığı bildirilmişti. Vatandaş bildirimlerini dikkate alan RTÜK, toplantıda ilk olarak tartışmalı diziyi görüştü. Kurul, Kızıl Goncalar dizisine “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi.

    31 binin üzerinde şikayet gelmişti... RTÜK, Kızıl Goncalar’a cezayı kesti!

    NE OLMUŞTU?

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin yayın hayatına yeni başlayan Kızıl Goncalar dizisine ilişkin, açıklamalarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada diziyle ilgili şikayet aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: 

    "FOX’ta yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Öte yandan RTÜK, dizi hakkında 31 binin üzerinde şikayet ulaştığını bildirmişti. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RtükKızıl GoncalarCeza
    Haberler > Gündem > 31 binin üzerinde şikayet gelmişti... RTÜK, Kızıl Goncalar’a cezayı kesti!
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