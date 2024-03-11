Sıfır otomobil aldığını sanıyordu... Beşinci aydan sonra kâbusu yaşamaya başladı

Adana'da, Fatoş Candar isimli kadın, sıfır aldığı otomobili ayıplı çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Akan trafikte aracın birdenbire durması ile çocukları ile ölümden döndüğünü ifade eden Fatoş Candar, satıcı distribütörün ayıplı aracı geri almaması üzerine mahkemenin yolunu tuttu.

Adana’da Fatoş Candar isimli kadın, 2022 yılının eylül ayında MG marka sıfır otomobil aldı. Otomobili aldıktan 6 ay sonra peş peşe 9 defa akü bitirince Fatoş Candar, satan firmadan aracın arıza verdiğini, birebir arızası olmayanla değiştirilmesini talep etti.

AYIPLI ARACI GERİ ALMADILAR

Satıcı distribütör ayıplı aracı geri almayınca Fatoş Candar, mahkemeye başvurarak hakkını aramaya başladı. Aracı aldıktan sonra ilk 5 ay sorunsuz sıkıntısız şekilde kullandığını dile getiren Fatoş Candar, 6'ncı aydan sonra 9 defa akünün bittiğini belirterek şunları söyledi:

"Aküler bitmeden araç yolda ilerlerken kendi kendine stop etmeye başladı. En trafikte akıllı kavşakta büyük bir kaza geçiyordum, aracım bir anda durunca. Akan bir trafikte korku dolu anlar yaşadık, aracımda 3 çocuğum vardı. Servise gittiğim de hiçbir şekilde yardımcı olmadılar."

'YETKİLİ SERVİSE HER GİTTİĞİNDE FARKLI SORUNLARLA GELDİ'

Bu aracı servis aldığında bir belge vermediklerini ileri süren Candar, "Orada tuttukları süreç içerisinde araç temin etmediler. İki tane aküyü de sadece benim otoparkımda değiştirdiler. Hiçbir şekilde şu ana kadar yapılan işlemler usule uygun değil" şeklinde konuştu.

Sürekli aracın servise gittiğinde her defasında farklı sorunlarla geldiğini söyleyen Candar, "Önce camlarda ve kilit sisteminde sorunlar yaşamaya başladı. Şu anda en büyük sorunum 7500 kilometre 8’inci aküm bitmişti. Servise de bu kilometrede verildi aracım. 5 ay sonra bana aracımı verdiklerinde kilometresi 8200 kilometredeydi" ifadelerine yer verdi.

BİLİRKİŞİ DE 'SORUNLU' DEDİ

Satıcı distribütör aracın ayıplı olduğunu kabul etmediklerini dile getirirken, "Ben de dava açmak zorunda kaldım. Bilirkişi aracın sorunlu olduğunu tespit etti. Araçtaki elektrik kaçağı tespit edilince ayıp olduğu ortaya çıktı. Aracın ayıplı olduğu tespit edilmesine rağmen bana aracı alıp aynısını vermeye yanaşmadılar" dedi.

Candar son olarak, "Hayatım riskte elektrik kaçağı olan araca binmemi sağladılar. Perşembe günü de aracı getirip bıraktılar aracın hiçbir şeyi olmadığını söylediler" ifadelerini kaydetti.