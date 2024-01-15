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    Tel Aviv'de 3 ayrı noktada araçla ezme saldırısı! Ölü ve yaralılar var

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında 3 ayrı noktada araçla ezme saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda çok kişi yaralanırken 70'li yaşlarda bir kadın hayatını kaybetti.

    Tel Aviv&#039;de 3 ayrı noktada araçla ezme saldırısı! Ölü ve yaralılar var
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze ve Batı Şeria'da uzun bir zamandır zulüm ve katliam gerçekleştiren İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yakın 3 ayrı noktada araçla ezme saldırısı gerçekleştirildi. "Araçla ezme" eyleminde 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandı. Ağır yaralılardan 70'li yaşlardaki bir kadın ise hayatını kaybetti.

    İSRAİL'İN BAŞKENTİNDE ARAÇLA EZME SALDIRISI

    İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiği belirtildi.

    Saldırılarda 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırıların tek araçla mı yoksa ayrı araçlarla mı yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

    70'Lİ YAŞLARDA BİR KADIN ÖLDÜ

    Araçla ezme saldırısında ağır yaralanan bir kadının Meir Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, kimliği açıklanmayan ve 70'li yaşlarda olduğu söylenen yaralı kadının burada öldüğü ifade edildi.

    Ra'anana Belediye Başkanı Chaim Broyde de Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

    BİR FİLİSTİNLİ GÖZ ALTINA ALINDI

    İsrail polisinden yapılan açıklamada, Ra'anana şehrindeki 3 ayrı noktada araçla ezme saldırısını düzenleyen kişinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti nüfusuna kayıtlı bir Filistinli olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.

    Polisten daha sonra yapılan açıklamada saldırıyla bağlantısı olduğu söylenen bir başka Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Tel Avivİsrail
    Haberler > Gündem > Tel Aviv'de 3 ayrı noktada araçla ezme saldırısı! Ölü ve yaralılar var
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