'Tıkanıklık fiyatlandırması' geliyor! Özel aracınız varsa yeni ödemeye hazır olun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) ortaklığında İstanbul'un tafiğini azaltmak için tasarlanan projenin ince ayrıntıları belli oldu. Buna göre 2030 yılına kadar İstanbul'un trafiğinin yüzde 10,1 azaltılması öngürülürken trafik sıkışıklığının giderilmesi amacıyla özel araç sahiplerinin belirli bölgelere girebilmesi için ücret ödeyeceği açıklandı. Pilot bölge Tarihi Yarımada.

HAVA KALİTESİ ARTACAK

SKUP tanıtım toplantısına, Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan katıldı. İmamoğlu, oluşturulan planın, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım stratejisi olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun açıklamasına göre, plan, şehir merkezlerindeki araç trafiğini azaltmayı, hava kalitesini artırmayı, düşük emisyonlu bölgeleri teşvik etmeyi, deniz ulaşım ağını geliştirmeyi ve otobüs öncelikli şerit uygulamalarını içermektedir.

Ulaşım Planı çerçevesinde projelerin uygulanmasıyla “zirve saatte” totalde araç sayısının, kilometrede 2030 senesinde yüzde 10,1 ve 2040 senesinde ise yüzde 12,8 azalma getireceği öngörülüyor.

'TIKANIK FİYATLANDIRMASI' VE PARALI OTOPARK

Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla hayata geçirilecek bir diğer uygulama ise, “Tıkanıklık fiyatlandırması”. Bu uygulama ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yaklaşık 6 kilometrekarelik bölgede yapılacak. SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise düşük ücret ödeyecek.