TURGUT ALTINOK KİMDİR? AK Parti'nin Ankara Adayı Turgut Altınok mu oldu?

27 Aralık 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 17:26

Turgut Altınok kimdir? 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin ilk hedefi büyükşehirleri geri alabilmek. Özellikle İstanbul ve Ankara çok önemli. Bu kapsamda AK Parti'nin adayları için güçlü isimler ön plana çıkıyor. Turgut Altınok da bu adaylardan biri. Yeğeni Fatih Altınok'un açıklamasına göre, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok olanacak. Peki Turgut Altınok kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok`un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları`nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı söylenen isimler arasında yer alan AK Parti'li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, sosyal medyada amcasının aday olarak gösterileceğini iddia etti. Altınok, bir süre sonra paylaşımını sildi.

Fatih Altınok, paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..."

Altınok, daha sonra paylaşımını sildi.