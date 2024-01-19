Türkiye tarihi anları yurdun dört bir yanında canlı izledi

19 Ocak 2024 00:39 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 03:02

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sorunsuz bir fırlatma ile başladı. Tarihi anlar nefes keserken, vatandaşlar da o anları yurdun dört bir yanında anbean televizyon ekranlarından takip etti.

GEZERAVCI'NIN MEMLEKETİNDE BÜYÜK COŞKU

Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşlar, hemşehrileri olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu Göksu Mahallesi Anıt Meydanı'nda kurulan dev ekranlardan izledi.

"BEKLERKEN DE O ANI İZLERKEN DE ÇOK HEYECANLANDIK"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, kentte adeta gurur gecesi yaşadıklarını söyledi. Tarifsiz anlara şahitlik ettiklerini vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Beklerken de o anı izlerken de çok heyecanlandık. Bu heyecanı, eminim ki Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımız ekranları başında izleyerek yaşadı. Bu meydanı binlerce hemşehrimiz doldurdu. Bunların arasında çocuklarımız, gençlerimiz de vardı. Yeni nesil teknolojiye meraklı. İlimizden uzaya yolculuk yapan birisinin çıkması, gençlerimizde müthiş bir heyecan ve istek oluşturdu. Alper kardeşimiz bu yönüyle bir örnek, model teşkil ediyor. Onlar için ilham kaynağı oldu."

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"

Vatandaşlardan Yurdakul Çalıkoğlu da büyük gurur yaşadıklarını belirterek, "Türkiye için çok önemli bir gün. Alper Gezeravcı kardeşimiz, nereli olsa fark etmezdi. O, tarihi bir ana ortaklık ediyor. Uzay yolculuğu şu an devam ediyor. Umarım kaza bela yaşamadan geri döner, tecrübelerini tüm gençlerle paylaşır." ifadelerini kullandı.

Gürüz Tüzün ise onur ve gurur duyarak alana kurulan ekranlardan hemşehrilerinin uzay yolculuğunu seyrettiklerini kaydetti.

"TÜRKİYE TARİHİ AÇISINDAN GURUR VERİCİ"

Tarihi anları Çanakkale'de izleyen Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Kubat Kaya, Türkiye’nin uzay sahnesinde olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Böyle bir olayın olması Türkiye tarihi açısından gurur verici. Uzayda yapılacak olan deneyler bizimde çok işimize yarayacak. Canlı olarak biz de bu tarihi ana tanıklık ediyoruz” dedi.

Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu İstanbul'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır” adı verilen dev kubbeli planetaryumda vatandaşlar tarafından takip edildi.

"NİCE YOLCULUKLARA İNŞALLAH!"

Yolculuğu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da takip etti. Bayraktar fırlatma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece İstanbul Taksim'den uzay yolcumuzu coşku ve dualarla takip ettik. Alper Gezeravcı’nın görevini başarıyla yerine getirmesini ve sağ salim dönmesini diliyorum. Nice yolculuklara inşallah!" dedi.

KAHVEHANELERDE UZAY YOLCULUĞU HEYECANI

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu İzmir’in Buca ilçesindeki bir kıraathaneden de ilgiyle izledi.

UZAY YOLCULUĞUNUN İLK ADIMLARI YÖRÜK ÇADIRINDA

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük aile, hemşehrileri olan kendileri gibi Yörük bir aileden gelen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu yaşadıkları çadırda televizyondan izledi.

PLANLANAN SAATTE FIRLATILDI

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu resmen başladı. Gezeravcı’yı SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında da ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu soluksuz izledi. Gezeravcı, 36 saatlik yolculuğun ardından uzay istasyonuna ulaşacak. Uzayda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 uzay deneyine imza atacak.