Türkiye yarın sandık başına gidiyor! Propaganda dönemi bitti, seçim yasakları başladı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mart 2024 18:11 - Güncelleme: 30 Mart 2024 18:13 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

31 Mart'ta (yarın) gerçekleştirilecek yerel seçimler için propaganda serbestliği sona erdi ve bazı seçim yasakları başladı. Buna göre radyo ve televizyonlarda propaganda içerikli haberler yayınlanamayacak. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.