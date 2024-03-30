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Türkiye yarın sandık başına gidiyor! Propaganda dönemi bitti, seçim yasakları başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye yarın sandık başına gidiyor! Propaganda dönemi bitti, seçim yasakları başladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

31 Mart'ta (yarın) gerçekleştirilecek yerel seçimler için propaganda serbestliği sona erdi ve bazı seçim yasakları başladı. Buna göre radyo ve televizyonlarda propaganda içerikli haberler yayınlanamayacak. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

Ayrıntılar hazırlanıyor....

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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