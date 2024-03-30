Türkiye yarın sandık başına gidiyor! Propaganda dönemi bitti, seçim yasakları başladı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
31 Mart'ta (yarın) gerçekleştirilecek yerel seçimler için propaganda serbestliği sona erdi ve bazı seçim yasakları başladı. Buna göre radyo ve televizyonlarda propaganda içerikli haberler yayınlanamayacak. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı