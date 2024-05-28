Üniversitedeki 'istismar' skandalında karar çıktı: İstismarcı profesöre hapis!

Milyonlarca çocuk tehlike altında! 302 milyon çocuk çevrimiçi cinsel istismar mağduru oldu

Milyonlarca çocuk tehlike altında! 302 milyon çocuk çevrimiçi cinsel istismar mağduru oldu

Konya Selçuk Üniversitesi'nde Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan isimli öğretim üyesi, aynı okuldaki kadın akademisyen Ö.H.'ye yönelik tehdit, şantaj ve cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 2 ay hapis cezası alıp meslekten men edildi. Mağdur kadın son savunmasında "Çıkış yolu bulamayınca Konya’ya terk ettim. Hiç eziyeti bitmedi. Telefon sesini duyduğum zaman hâlâ art arda aramalarını, o korkuyu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki taciz skandalında karar çıktı. Üniversitede öğretim üyesi olan Ö.H., aynı fakültede bölüm başkanı ve dekan yardımcısı olan Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan'ın istismarına maruz bırakıldı.

Ö.H. 2 yıl boyunca Çağlayan’ın “tehdit, şantajla” kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikâyetçi olmuştu.

ŞİKAYET ETTİ KENDİSİ DE İHRAÇ EDİLDİ

Hürriyet'in haberine göre, akademisyen Ö.H. ve Prof. Dr. Çağlayan, meslekten ihraç edilmişti. Akademisyen Ö.H.’nin şikâyeti üzerine Prof. Çağlayan’a Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Prof. Hakan Salim Çağlayan ‘şantaj’ suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası ile 12 bin 500 lira adli para, ‘tehdit’ suçundan 1 yıl 15 gün ve ‘cinsel taciz’ suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezası aldı.

5 YIL DENETİME TABİ OLACAK

Mahkeme, 3 ayrı ceza için de hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Profesör Çağlayan, 5 yıl süre ile denetime tabi olacak. Mahkeme mesaj kayıtlarındaki cinsel tacizi delil olarak kabul ederken, Profesör Çağlayan’a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan ise beraat kararı verdi.

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Mağdur kadın akademisyen Ö.H. ile 3 suçtan ceza alan Profesör Çağlayan’ın karara ilişkin İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulunacakları öğrenildi.

'KONYA'YI TERK ETTİM'

Mahkemede son savunmasını yapan kadın akademisyen Ö.H., “O, sadece bedenime tecavüz etmedi, benim işime, çocuklarıma aileme ve ruhuma tecavüz etti. Çıkış yolu bulamayınca Konya’ya terk etttim. Mesleğim, kariyerim, iş arkadaşlarım, çevrem ile en kötüsü de çocuklarım ile sınandım. Hiç eziyeti bitmedi. Telefon sesini duyduğum zaman hâlâ art arda aramalarını, o korkuyu yaşıyorum” dedi.