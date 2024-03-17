Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Yeni bir çevre felaketi kapıda! Marmara’nın suyu ısındı

Yeni bir çevre felaketi kapıda! Marmara’nın suyu ısındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni bir çevre felaketi kapıda! Marmara’nın suyu ısındı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deniz suyu normalin 3 derece üstünde. Görüş mesafesi düştü, plakton arttı, suyun rengi değişti. 2021 yılında yaşanan müsilaj faciasının ayak sesleri geliyor. Uzmanlar, Marmara’nın normalden 3 derece daha sıcak olduğunu belirterek alg ve plankton patlamasının büyük bir tehlike oluşturduğunu dile getiriyor. Tek çare Marmara’yı kirletmemek.

Küresel ısınma Marmara Denizi’ni de vurdu. Marmara’nın şu anda 9 derece olması gereken su sıcaklığı, 12 derece olarak ölçüldü. Bu ısınmanın devam etmesi hâlinde ‘balon balığı, aslan balığı, uzun dikenli deniz kestanesi’ gibi istilacı türlerin Marmara Denizi’nde görülmeye başlayacağı uyarısı yapıldı.

MUSİLAJ İSTİLASI KAPIYA DAYANDI

Türkiye 2021 yılında yaşanan müsilaj (deniz salyası-deniz karı) istilası kapıya dayandı. Uzmanlar, deniz suyu sıcaklığının olması gerekenden 3 derece daha fazla olduğu, bu sebeple  çok yoğun alg ve plankton çoğalmasının yaşandığı uyarısında bulunarak müsilaj felaketinin tekrarlanmasının uzak bir ihtimal olmadığını vurguluyor.

İSTİLACI TÜR UYARISI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’ndeki sıcaklığın artmasıyla balon balığı, aslan balığı, uzun dikenli deniz kestanesi gibi istilacı türlerin görülmeye başladığını söyledi. Mayıs ayında görülmesi gereken alg yayılmasının şimdiden kendini gösterdiğini anlatan Sarı “Yoğun bir plankton çoğalması var” dedi.

Yeni bir çevre felaketi kapıda! Marmara’nın suyu ısındı - 1. Resim

ATIK ÇUKURUNA DÖNDÜ

Bazı sığ kıyılarda yakamoz oluşturan plankton gruplarının da ortaya çıktığını vurgulayarak “Algler neden çoğalır? Marmara Denizi’ni atık çukuru olarak kullanmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Üsküdar Üniversitesinden Dr. Esma Ulusoy, müsilajın azot ve fosforla asitleşen deniz suyundan strese giren  aşırı artan fitoplanktonlar tarafından üretildiğini söyledi. Ulusoy, artan sanayileşme, artan nüfus, gemi trafiğindeki artış, tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübre ve ilaçlardan kaynaklı kirlilik sıkı denetimlerle mutlaka engellenmesi gerektiğini kaydetti.  

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Olay yeri Aydın! Belediye çalışanı 'Paramı alamıyorum' deyip kendini yakmaya çalıştı - Gündem'Paramı alamıyorum' deyip kendini yakmaya çalıştıSürücü hakimiyetini kaybetti araçlar birbirine girdi: Feci kaza anbean kamerada! - GündemSilivri'deki zincirleme kaza kamerada!Üniversitede yolsuzluk soruşturmasında YÖDAK Genel Sekreterine kelepçe - Gündem800 dolar ve 'kulaklıklı' rüşvetOsmanlı'nın benzersiz geleneği 'zimem defteri' Kars'ta hayat buldu - Gündem'Zimem defteri' Kars'ta hayat bulduErdoğan, emekçiler ile iftar programında açıkladı! Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu - GündemEmekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Silivri'ye götürüldü - Gündemİranlı akademisyen için karar verildiAkdeniz kıyılarındaki büyük tehlike! 70 santim boyunda, ağırlığı ise 6 kilo... Dokunanı yakıyor - Gündem70 santim boyunda, ağırlığı ise 6 kilo... Dokunanı yakıyorKocaeli'de uluslararası limanda dehşet anları: Gemi, üç vinci devirdi - GündemKocaeli'de uluslararası limanda dehşet anlarıTanker ile otomobil çarpıştı! Öğretmen hayatını kaybetti - GündemTankerle çarpışan otomobil ezildi, öğretmen can verdiKocaeli'de kanlı pusu: Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti - GündemKocaeli'de kanlı pusu: Silahlı saldırıya uğrayan kadın...
Sonraki Haber Yükleniyor...