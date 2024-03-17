Yeni bir çevre felaketi kapıda! Marmara’nın suyu ısındı

Deniz suyu normalin 3 derece üstünde. Görüş mesafesi düştü, plakton arttı, suyun rengi değişti. 2021 yılında yaşanan müsilaj faciasının ayak sesleri geliyor. Uzmanlar, Marmara’nın normalden 3 derece daha sıcak olduğunu belirterek alg ve plankton patlamasının büyük bir tehlike oluşturduğunu dile getiriyor. Tek çare Marmara’yı kirletmemek.

Küresel ısınma Marmara Denizi’ni de vurdu. Marmara’nın şu anda 9 derece olması gereken su sıcaklığı, 12 derece olarak ölçüldü. Bu ısınmanın devam etmesi hâlinde ‘balon balığı, aslan balığı, uzun dikenli deniz kestanesi’ gibi istilacı türlerin Marmara Denizi’nde görülmeye başlayacağı uyarısı yapıldı.

MUSİLAJ İSTİLASI KAPIYA DAYANDI

Türkiye 2021 yılında yaşanan müsilaj (deniz salyası-deniz karı) istilası kapıya dayandı. Uzmanlar, deniz suyu sıcaklığının olması gerekenden 3 derece daha fazla olduğu, bu sebeple çok yoğun alg ve plankton çoğalmasının yaşandığı uyarısında bulunarak müsilaj felaketinin tekrarlanmasının uzak bir ihtimal olmadığını vurguluyor.

İSTİLACI TÜR UYARISI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’ndeki sıcaklığın artmasıyla balon balığı, aslan balığı, uzun dikenli deniz kestanesi gibi istilacı türlerin görülmeye başladığını söyledi. Mayıs ayında görülmesi gereken alg yayılmasının şimdiden kendini gösterdiğini anlatan Sarı “Yoğun bir plankton çoğalması var” dedi.

ATIK ÇUKURUNA DÖNDÜ

Bazı sığ kıyılarda yakamoz oluşturan plankton gruplarının da ortaya çıktığını vurgulayarak “Algler neden çoğalır? Marmara Denizi’ni atık çukuru olarak kullanmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Üsküdar Üniversitesinden Dr. Esma Ulusoy, müsilajın azot ve fosforla asitleşen deniz suyundan strese giren aşırı artan fitoplanktonlar tarafından üretildiğini söyledi. Ulusoy, artan sanayileşme, artan nüfus, gemi trafiğindeki artış, tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübre ve ilaçlardan kaynaklı kirlilik sıkı denetimlerle mutlaka engellenmesi gerektiğini kaydetti.