Yerel seçime kaç parti katılacak? 2024 yerel seçime hangi partiler katılacak?
Yerel seçime hangi partilerin katılacağı yerel seçime bir zaman kala araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki “Yerel seçime kaç parti katılacak? 2024 yerel seçime hangi partiler katılacak?” İşte detaylar!
31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlık süreci başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçime 36 siyasi partinin katılabileceğini duyurdu. Başkan Yener, "1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seçim takvimi başladı. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. YSK Başkanı Ahmet Yener daha sonra 31 Mart Yerel Seçimine katılabilecek partileri açıkladı. Peki “Yerel seçime kaç parti katılacak? 2024 yerel seçime hangi partiler katılacak?” İşte ayrıntılar…
2024 YEREL SEÇİME HANGİ PARTİLER KATILACAK?
31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler açıklandı. İşte yerel seçimde yer alacak partilerin listesi şu şekildedir;
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi
YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
Yerel seçimler, beş yılda bir yapılır. Bundan dolayı 2024 yılında yerel seçimlere gidilecek. 2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerdir. Seçim neticesine göre belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.
Kaynak: TGRT HABER