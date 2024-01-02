2 Ocak 2024 11:21 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 11:23

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlık süreci başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçime 36 siyasi partinin katılabileceğini duyurdu. Başkan Yener, "1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seçim takvimi başladı. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. YSK Başkanı Ahmet Yener daha sonra 31 Mart Yerel Seçimine katılabilecek partileri açıkladı. Peki “Yerel seçime kaç parti katılacak? 2024 yerel seçime hangi partiler katılacak?” İşte ayrıntılar…

2024 YEREL SEÇİME HANGİ PARTİLER KATILACAK?

31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler açıklandı. İşte yerel seçimde yer alacak partilerin listesi şu şekildedir;

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluşu Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler, beş yılda bir yapılır. Bundan dolayı 2024 yılında yerel seçimlere gidilecek. 2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerdir. Seçim neticesine göre belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.