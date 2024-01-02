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    Yerel seçime kaç parti katılacak? 2024 yerel seçime hangi partiler katılacak?

    Yerel seçime hangi partilerin katılacağı yerel seçime bir zaman kala araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki “Yerel seçime kaç parti katılacak? 2024 yerel seçime hangi partiler katılacak?” İşte detaylar!

    Yerel seçime kaç parti katılacak? 2024 yerel seçime hangi partiler katılacak?
    Gündem Haberleri  / TGRT HABER

    31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlık süreci başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçime 36 siyasi partinin katılabileceğini duyurdu. Başkan Yener, "1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seçim takvimi başladı. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. YSK Başkanı Ahmet Yener daha sonra 31 Mart Yerel Seçimine katılabilecek partileri açıkladı. Peki “Yerel seçime kaç parti katılacak? 2024 yerel seçime hangi partiler katılacak?” İşte ayrıntılar…

    2024 YEREL SEÇİME HANGİ PARTİLER KATILACAK?

    31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler açıklandı. İşte yerel seçimde yer alacak partilerin listesi şu şekildedir;

    Adalet Birlik Partisi

    Adalet Partisi

    Adalet ve Kalkınma Partisi

    Anadolu Birliği Partisi

    Anavatan Partisi

    Aydınlık Demokrasi Partisi

    Bağımsız Türkiye Partisi

    Büyük Birlik Partisi

    Büyük Türkiye Partisi

    Cumhuriyet Halk Partisi

    Demokrasi ve Atılım Partisi

    Demokratik Sol Parti

    Demokrat Parti

    Emek Partisi

    Gelecek Partisi

    Genç Parti

    Güç Birliği Partisi

    Hak ve Özgürlükler Partisi

    Halkın Kurtuluşu Partisi

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

    Hür Dava Partisi

    İYİ Parti

    Memleket Partisi

    Millet Partisi

    Milliyetçi Hareket Partisi

    Milli Yol Partisi

    Saadet Partisi

    Sol Parti

    Türkiye İşçi Partisi

    Türkiye Komünist Hareketi

    Türkiye Komünist Partisi

    Vatan Partisi

    Yeniden Refah Partisi

    Yenilik Partisi

    Yeni Türkiye Partisi

    Zafer Partisi

    YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

    Yerel seçimler, beş yılda bir yapılır. Bundan dolayı 2024 yılında yerel seçimlere gidilecek. 2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerdir. Seçim neticesine göre belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: TGRT HABER
    Yerel Seçim31 Mart Yerel Seçim31 Mart Yerel Seçime Katılacak Partiler
    Haberler > Gündem > Yerel seçime kaç parti katılacak? 2024 yerel seçime hangi partiler katılacak?
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