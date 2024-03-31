Yerel seçimle ilgili dakika dakika tüm gelişmeler... Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı, oy sayımı başladı. İşte dakika dakika önemli gelişmeler.

Canlı Anlatım Özeti YSK BAŞKANI: SEÇİM SORUNSUZ TAMAMLANDI

SANDIKLAR KAPANDI

YSK BAŞKANI: YAYIN YASAKLARIYLA İLGİLİ KARAR VERİLECEK

32 İLDE OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

YSK BAŞKANI YENER: SÜREÇ, SIKINTISIZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

08.00'DE DİĞER İLLERDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

07.00'DE SANDIK BAŞINA GİTTİLER

31.03.2024 17:06

YSK BAŞKANI: SEÇİM SORUNSUZ TAMAMLANDI

Sandıkların kapanmasının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Seçim sorunsuz tamamlandı. Sisteme veri akışı devam etmekte, siyasi partilerimizle de veri girişlerini paylaşmaktayız. Kurum içerisindeki ekrandan da sonuçlar takip edilebilir. Yerel seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kurul birazdan toplanıp yayın yasağıyla ilgili saati kararlaştıracak." dedi.

31.03.2024 17:00

🔴 SANDIKLAR KAPANDI

Saat 17.00 itibarıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi. Oy sayımı başladı.

31.03.2024 16:10

YSK BAŞKANI: YAYIN YASAKLARIYLA İLGİLİ KARAR VERİLECEK

32 kentte oy verme işleminin sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener kameralar karşısına çıktı. Yener, "Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemi tamamlanmış ve oy sayım işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer ilimizdeki oy verme işlemleri tamamlanacaktır. Saat 17.00'den sona kurulumuz toplanarak yayın yasaklarıyla ilgili karar verecek. Yasak kalkana kadar seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılmamasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

31.03.2024 16:00

🔴32 İLDE OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Sabah 07.00'de oy verme işleminin başladığı 32 kentte, 16.00 itibarıyla sandıklar kapandı. Bu iller şu şekilde Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis.

31.03.2024 11:00

YSK BAŞKANI YENER: SÜREÇ, SIKINTISIZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener; tüm siyasi partileri YSK'ya davet ettiklerini, sonuçları kendilerinin hazırladığı ekrandan anbean paylaşacaklarını söyledi. Basın mensuplarının sağlıklı bir şekilde yayın yapmaları için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Yener, "Şu an için sıkıntısız bir şekilde demokrasi bayramı devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Yener, bir gazetecinin "Iğdır, Kars gibi illere güvenlik güçlerinin sevk edildiği iddiası var" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti: "Bu iddialar Kurul'a gelmiş ve değerlendirilmiştir. Oy verme esnasında kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir. Kurul önüne bu tür konular gelirse de kurul değerlendirir ve bir sonuca varır. Bunlar iddiadan ibarettir. Şu ana kadar Kurul tüm iddiaları cevaplandırmış ve seçim ile tüm hazırlıklarını sorunsuz şekilde tamamlamıştır, seçim iş ve işlemleri sorunsuz şekilde devam etmektedir."

31.03.2024 08:00

08.00'DE DİĞER İLLERDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

07.00'de sandıkların açıldığı illerin dışında kalan kentlerde, saat 08.00 itibarıyla oy vermeye işlemi başladı. Bu illerde sandıklar 17.00'de kapanacak.

31.03.2024 07:00

07.00'DE SANDIK BAŞINA GİTTİLER

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Yer: İstanbul