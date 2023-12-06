YILMAZ BÜYÜKERŞEN ADAY MI? 86 yaşında yeniden dedi! Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen aday mı?

Yılmaz Büyükerşen aday mı? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını uzun bir süredir yapan Yılmaz Büyükerşen'in önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday olup olmayacağı çokça merak ediliyor. Eskişehir, uzun yıllardır sol partilerde olsa da son yerel seçimlerde AK Parti'nin ciddi atakları vardır. Büyükerşen yarışı çok büyük bir fark atarak kazanmadı. Peki önümüzdeki mart yerel seçimlerinde Yılmaz Büyükerşen aday olacak mı? Açıklama geldi. İşte tüm detaylar.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN ADAY MI?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yeniden aday adayı olabilmek için CHP İl Başkanlığına resmi başvuruda bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 Seçimleri’nde DSP’den aday olarak oyların yüzde 44’ünü aldı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, oylarını %45’e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde yüzde 50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 2011’de DSP’den istifa ederek CHP’ye katıldı. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Kasım 1937'de dünyaya gelmiştir. Büyükerşen, özellikle Eskişehir'deki belediye başkanlığı dönemi ile tanınır. 1999 ve 2004 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Eskişehir Belediye Başkanı seçildi ve 2009'a kadar bu görevi sürdürdü. Görev süresince Eskişehir'de birçok projeyi hayata geçirdi ve kenti kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan geliştirmeye çalıştı. Büyükerşen, aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin rektör yardımcılığı gibi akademik görevlerde de bulunmuştur.