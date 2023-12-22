YSK’dan 2 yerel seçim genelgesi! Seçim sonuçları anlık izlenebilecek

22 Aralık 2023 10:17 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 11:52

Yerel seçim için geri sayıma geçildi. Türkiye yavaş yavaş 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’nin atmosferine giriyor. Yüksek Seçim Kurulu da geçtiğimiz günlerde seçime ilişkin takvimi ve yasakları duyurdu.

YSK’DAN 2 SEÇİM GENELGESİ

Bu kapsamda siyasi partiler sahadaki hazırlıklarını ve aday belirleme çalışmalarını hızlandırırken YSK, bu kez seçime dair 2 genelge yayımladı.

Yayınlanan genelgeye göre, siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek. Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusuluları paylaşım sisteminden görüntülenebilecek.

GÜVENLİ BAĞLANTI OLUŞTURULACAK

Seçime katılan siyasi partilerin talepleri doğrultusunda genel merkezleri ile YSK arasında güvenli bağlantı oluşturulacak.

Sonuçları takip etmek isteyen siyasi partilerin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekiyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan genelgede, siyasi partilerin bilişim altyapılarını hazır hale getirmesi ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek.

ÖN SEÇİMLERE İLİŞKİN YSK’YA BİLGİ VERİLMESİ GEREKİYOR

Yüksek Seçim Kurulu ayrıca siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de bir genelge yayımladı.

Seçimlere katılacak siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bilgi vermesi gerekiyor.