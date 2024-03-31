Yurt genelinde oy verme işlemi başladı! Bitiş saati illere göre değişecek...

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Doğu'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar saat 16'ya kadar oylarını kullanabilecek. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında yapılacak. Sandığa gitmeyen vatandaşı ise 300 TL para cezası bekliyor, işte son gelişmeler...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis’te oy verme işlemi saat 07.00 itibari ile başladı. Bu illerimizde saat 16.00'da sandıklar kapanacak. Öte yandan diğer şehirlerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

61,4 MİLYON SEÇMEN SANDIĞA GİDİYOR

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Toplamda 34 siyasi partinin adaylarını yarıştırdığı seçimde ise ülke genelinde 207 bin sandık kuruldu.

SEÇİMLERE 34 SİYASİ PARTİ KATILIYOR

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

EN ÇOK ADAYIN YARIŞTIĞI ŞEHİR İSTANBUL

49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarışacağı şehir olurken, bu adaylardan 22’si siyasi parti, 27’si ise bağımsız olarak seçime katılıyor. Bu sebeple İstanbul’un pusulası 97 santimetre ile Türkiye’nin en uzun pusulası oldu. İstanbul’u 29 adayla Gaziantep, 28 adayla Malatya takip ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 19’u siyasi parti, beşi bağımsız olmak üzere 24 aday yarışıyor. İzmir’de ise 21’i siyasi parti, altısı bağımsız toplam 27 aday bulunuyor.

ANKARA'DA 24 ADAY BULUNUYOR

Ankara’da ise büyükşehir belediye başkanlığı için toplam 24 aday yarışacak. Ankara’nın en büyük ilçesi Çankaya’da ise 26’sı partili 2’si bağımsız toplam 28 aday yarışacak. Çankaya gibi 27 adayın yarıştığı Altındağ ve 25 adayın yarıştığı Keçiören’de aday sayısı büyükşehir belediyesindeki adayların sayısından daha fazla.

EN KISA PUSULA ŞIRNAK'TA

En kısa pusula ise Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için basılan 4 santimetre uzunluğundaki pusula olacak. Hilal Beldesi’nde seçime sadece Ak Parti adayı katılıyor. Yani Hilal belediyesinde seçimin sonucu şimdiden belli.

Seçimde en çok aday çıkartan parti YRP. Fatih Erbakan’ın partisi Erzurum’da aday göstermedi, 922 ilçenin 845’inde aday gösterdi.

CHP’nin 886, AK Parti’nin 858, İYİ Parti’nin 800, MHP’nin 474, DEM’in ise 416 adayı başkanlık için yarışacak.

Cumhur ittifakının tüm illerde adayı var. AKP ve MHP 59 ilde ittifak halinde seçime giriyor. 22 ilde ise iki parti karşılıklı olarak yarışacak. İttifak yapılan 59 ilden 52’sinde AK Parti, 7’sinde ise MHP adayları yarışacak.

MHP, Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri ile Osmaniye, Kırklareli, Kars, Erzincan ve Bartın kent merkezlerinde ittifak desteği ile seçime girecek. AK Parti aralarında İstanbul Ankara İzmir Adana ve Antalya gibi 28 büyükşehirde ittifak desteği ile ipi göğüslemeye çalışacak.