15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonların yayın akışı listesi
15 Ocak Pazartesi günü televizyonlarda hangi diziler olacak? (Bugün televizyonda ne var?) Kızıl Goncalar dizisi yeni bölüm 15 Ocak Pazartesi yayınlanacak mı? Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Kızıl Goncalar 3. bölümü ne zaman yayınlanacak? Survivor All Star 2024 yeni bölüm 15 Ocak Pazartesi var mı, yok mu? 15 Ocak Pazartesi FOX TV yayın akışı… 15 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1 televizyon kanallarının yayın akışı…
Televizyon ekranlarında 15 Ocak Pazrtesi günü televizyonseverler hangi diziler ve programlar olacak merak konusu olarak araştırılmaya devam ediyor. İşte,15 Ocak 2024 Pazartesi günü Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1'de yayınlanacak programların ve dizilerin yayın akışları ile beraber listesi…
15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Jackie Chan İz Peşinde
00:45 Arka Sokaklar
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Afili Aşk
15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Kızıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.15 Kızıl Goncalar
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 RTÜK Zorunlu Yayın: Belgesel (Kızıl Goncalar Yerine)
22.15 Yabani
02.00 Adım Farah
04.30 Kefaret
06.00 Her Yerde Sen
15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15 Survivor All Star 2024
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Aşka Düşman
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 İncir Ağacı
06:35 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Yerli Dizi
03:00 Diriliş "Ertuğrul"
05:20 Kapanış
Kaynak: Türkiye Gazetesi