15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonların yayın akışı listesi

14 Ocak 2024 21:04 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 21:54

Televizyon ekranlarında 15 Ocak Pazrtesi günü televizyonseverler hangi diziler ve programlar olacak merak konusu olarak araştırılmaya devam ediyor. İşte,15 Ocak 2024 Pazartesi günü Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1'de yayınlanacak programların ve dizilerin yayın akışları ile beraber listesi…

15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

22:45 Jackie Chan İz Peşinde

00:45 Arka Sokaklar

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Afili Aşk

15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Kızıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.15 Kızıl Goncalar

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 RTÜK Zorunlu Yayın: Belgesel (Kızıl Goncalar Yerine)

22.15 Yabani

02.00 Adım Farah

04.30 Kefaret

06.00 Her Yerde Sen

15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TV 8 YAYIN AKIŞI

07:15 Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

11:15 Survivor All Star 2024

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Aşka Düşman

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 İncir Ağacı

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Yerli Dizi

03:00 Diriliş "Ertuğrul"

05:20 Kapanış