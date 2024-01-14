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    15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonların yayın akışı listesi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    15 Ocak Pazartesi günü televizyonlarda hangi diziler olacak? (Bugün televizyonda ne var?) Kızıl Goncalar dizisi yeni bölüm 15 Ocak Pazartesi yayınlanacak mı? Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Kızıl Goncalar 3. bölümü ne zaman yayınlanacak? Survivor All Star 2024 yeni bölüm 15 Ocak Pazartesi var mı, yok mu? 15 Ocak Pazartesi FOX TV yayın akışı… 15 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1 televizyon kanallarının yayın akışı…

    15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonların yayın akışı listesi
    Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Televizyon ekranlarında 15 Ocak Pazrtesi günü televizyonseverler hangi diziler ve programlar olacak merak konusu olarak araştırılmaya devam ediyor. İşte,15 Ocak 2024 Pazartesi günü  Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1'de yayınlanacak programların ve dizilerin yayın akışları ile beraber listesi…

     

    15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Camdaki Kız

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:30 Arka Sokaklar

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

    22:45 Jackie Chan İz Peşinde

    00:45 Arka Sokaklar

    03:30 Gelinim Mutfakta

    05:30 Afili Aşk

    15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ FOX TV YAYIN AKIŞI

    08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12.00 Kızıl Goncalar

    13.30 En Hamarat Benim

    16.15 Kızıl Goncalar

    19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20.00 RTÜK Zorunlu Yayın: Belgesel (Kızıl Goncalar Yerine)

    22.15 Yabani

    02.00 Adım Farah

    04.30 Kefaret

    06.00 Her Yerde Sen

    15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15  Sağlık / Yeni Bölüm

    08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

    11:15 Survivor All Star 2024

    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

    20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

    00:15 Survivor Ekstra / Canlı

    01:30 Aşka Düşman

    03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

     15 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:30 İncir Ağacı

    06:35 Benim Adım Melek

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Seksenler

    14:30 Diriliş "Ertuğrul"

    17:45 Lingo

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

    00:15 Yerli Dizi

    03:00 Diriliş "Ertuğrul"

    05:20 Kapanış

     

    Düzenleyen:  - Haberler
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tv8 Yayın AkışıKızıl Goncalar
    Haberler > Haberler > 15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonların yayın akışı listesi
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