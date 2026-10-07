A101 8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu, teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, bebek ürünlerinden ulaşım araçlarına kadar geniş bir ürün seçkisiyle gündeme geldi. Yeni haftanın katalog ürünleri arasında elektrikli moped, çocuk ATV, televizyon, dikiş makinesi, bebek arabası ve akıllı kamera gibi seçenekler yer alıyor.

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A101’in 8 Ekim Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni katalogda elektronik, beyaz eşya, mutfak ürünleri, anne-bebek ihtiyaçları, oyuncaklar ve ulaşım araçları öne çıkarken bazı ürünler sınırlı stoklarla mağazalarda yerini alacak. Özellikle elektrikli mopedler, çocuk ATV, araç şarj istasyonu, dikiş makinesi ve büyük ekran televizyonlar dikkat çekiyor. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 EKİM

70" Crystal UHD 4K Smart Tv 45.999 TL

65" 4K UHD Vidaa Tv 30.999 TL

55" 4K UHD Vidaa Tv 21.999 TL

40" Frameless FHD Whale OS 10 Qled Tv 10.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste

Mekanik Silindirik Termosifon 65L 9.299 TL

Bulaşık Makinesi 15.999 TL

Buzdolabı 16.999 TL

Çamaşır Makinesi 7 KG 16.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste

Narenciye Sıkacağı 999 TL

Philips Buharlı Ütü 3.499 TL

Dikiş Makinesi 8.999 TL

Katmer ve Gözleme Sacı 1.499 TL

Saç Şekillendirici Set 2.399 TL

Halı/Koltuk Yıkama Makinesi 3.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste

Off-Road Çocuk ATV Motor 29.990 TL

APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped 94.990 TL

VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste

22 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 26.990 TL

Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2.399 TL

Motor Kaskı 1.899 TL

Bluetooth Kulaklık 499 TL

Bluetooth Hoparlör 399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste

Chicco Goody Xplus Bebek Arabası 12.999 TL

Akıllı Kamera 1.299 TL

Şarjlı Giyilebilir Göğüs Pompası 1.399 TL

Bebek Müslin Battaniye 149 TL

5'li Ağız Mendili 85 TL

Bebek Penye Battaniye 249 TL

Bebek Fermuarlı Tekli Tulum 199 TL

2'li Bebek Mama Önlüğü 109 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste

A101'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

Mini Buharlı Çelik Tencere 599 TL

Kutulu Çatal Kaşık Seti 149 TL

Çocuk Bezi 429 TL

Bulut Ayna 179 TL

10'lu Süt Saklama Poşeti 69,50 TL

Emzik Askısı 99,50 TL

PP Biberon 250 ml 169 TL

Saplı Emzik Kutusu 79,50 TL

Bebek Güvenlik Ürünleri 49,50 TL

Meyve Süzgeci 119 TL

Meyve Rendesi 49,50 TL

Desenli Matara 500 ml 69,50 TL

Bebek Askısı 6'lı 69,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste

Piyanolu oyun halısı 749 TL

Katlanabilir oyun matı 1.299 TL

Mama sandalyesi 699 TL

Eğitici sesli lazımlık 599 TL

Titreşim aparatlı aktivite oyuncağı 279 TL

Soft bloklar 42 parça 399 TL

Uyku arkadaşı hikaye kitapları 229 TL

Pelüş inek 399 TL

Oyuncak soft top 119 TL

Pelüş top 249 TL

Oyuncak çıngıraklı renkli top 129 TL

Oyuncak arı çıngırak 129 TL

Oyuncak çıngıraklı şık şık 189 TL

Oyuncak dişlikli çıngırak 75 TL

Oyuncak yumuşak çıngırak 169 TL

Göz bantlı uyku arkadaşım 299 TL

Oyuncak bultak kaplumbağa ve otobüs 299 TL

Çocuk akademi bebek kitaplarım 199 TL

Oyuncak keşif serisi 319 TL

Oyuncak top yuvarlama kulesi 249 TL

Çocuk akademi şimdi konuşma vakti seti 149 TL

Kuyruklu hışırtılı kitap 99,50 TL

Oyuncak dönen kule 399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste

Çok Amaçlı Kase 269 TL

Desenli Cam Tepsi 179 TL

4 Tarafı Rende 149 TL

2'li Kristal Kayık Tabak 149 TL

Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 449 TL

Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 299 TL

3'lü Kilitli Saklama Kabı 199 TL

Organizer Çeşitleri 34,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste

Büyük Boy ABS Valiz 1.299 TL

Orta Boy ABS Valiz 1.099 TL

Kabin Boy ABS Valiz 949 TL

Jüt Görünümlü Naturel Halı 120*180 cm 999 TL

Pötikare Masa Örtüsü 160*220 cm 189 TL

ABS Makyaj Çantası 399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste

Kedi Desenli Terlik 129 TL

Ponponlu Pelüş Ev Terliği 129 TL

Nakışlı Avokado Desenli Terlik 129 TL

Gülen Yüz Desenli Terlik 129 TL

Meyve Desenli Ev Terliği 129 TL

Kadın Kabartma Çizgili Terlik 95 TL

Erkek Kazayağı Desenli Terlik 95 TL

Erkek Kare Desenli Terlik 95 TL

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