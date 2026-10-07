A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 8 Ekim A101 aktüel kataloğu tam liste
A101 8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu, teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, bebek ürünlerinden ulaşım araçlarına kadar geniş bir ürün seçkisiyle gündeme geldi. Yeni haftanın katalog ürünleri arasında elektrikli moped, çocuk ATV, televizyon, dikiş makinesi, bebek arabası ve akıllı kamera gibi seçenekler yer alıyor.
A101’in 8 Ekim Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni katalogda elektronik, beyaz eşya, mutfak ürünleri, anne-bebek ihtiyaçları, oyuncaklar ve ulaşım araçları öne çıkarken bazı ürünler sınırlı stoklarla mağazalarda yerini alacak. Özellikle elektrikli mopedler, çocuk ATV, araç şarj istasyonu, dikiş makinesi ve büyük ekran televizyonlar dikkat çekiyor. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 EKİM
70" Crystal UHD 4K Smart Tv 45.999 TL
65" 4K UHD Vidaa Tv 30.999 TL
55" 4K UHD Vidaa Tv 21.999 TL
40" Frameless FHD Whale OS 10 Qled Tv 10.999 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65L 9.299 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
Buzdolabı 16.999 TL
Çamaşır Makinesi 7 KG 16.999 TL
Narenciye Sıkacağı 999 TL
Philips Buharlı Ütü 3.499 TL
Dikiş Makinesi 8.999 TL
Katmer ve Gözleme Sacı 1.499 TL
Saç Şekillendirici Set 2.399 TL
Halı/Koltuk Yıkama Makinesi 3.999 TL
Off-Road Çocuk ATV Motor 29.990 TL
APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL
VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped 94.990 TL
VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL
22 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 26.990 TL
Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2.399 TL
Motor Kaskı 1.899 TL
Bluetooth Kulaklık 499 TL
Bluetooth Hoparlör 399 TL
Chicco Goody Xplus Bebek Arabası 12.999 TL
Akıllı Kamera 1.299 TL
Şarjlı Giyilebilir Göğüs Pompası 1.399 TL
Bebek Müslin Battaniye 149 TL
5'li Ağız Mendili 85 TL
Bebek Penye Battaniye 249 TL
Bebek Fermuarlı Tekli Tulum 199 TL
2'li Bebek Mama Önlüğü 109 TL
A101'E BU HAFTA NELER GELİYOR?
Mini Buharlı Çelik Tencere 599 TL
Kutulu Çatal Kaşık Seti 149 TL
Çocuk Bezi 429 TL
Bulut Ayna 179 TL
10'lu Süt Saklama Poşeti 69,50 TL
Emzik Askısı 99,50 TL
PP Biberon 250 ml 169 TL
Saplı Emzik Kutusu 79,50 TL
Bebek Güvenlik Ürünleri 49,50 TL
Meyve Süzgeci 119 TL
Meyve Rendesi 49,50 TL
Desenli Matara 500 ml 69,50 TL
Bebek Askısı 6'lı 69,50 TL
Piyanolu oyun halısı 749 TL
Katlanabilir oyun matı 1.299 TL
Mama sandalyesi 699 TL
Eğitici sesli lazımlık 599 TL
Titreşim aparatlı aktivite oyuncağı 279 TL
Soft bloklar 42 parça 399 TL
Uyku arkadaşı hikaye kitapları 229 TL
Pelüş inek 399 TL
Oyuncak soft top 119 TL
Pelüş top 249 TL
Oyuncak çıngıraklı renkli top 129 TL
Oyuncak arı çıngırak 129 TL
Oyuncak çıngıraklı şık şık 189 TL
Oyuncak dişlikli çıngırak 75 TL
Oyuncak yumuşak çıngırak 169 TL
Göz bantlı uyku arkadaşım 299 TL
Oyuncak bultak kaplumbağa ve otobüs 299 TL
Çocuk akademi bebek kitaplarım 199 TL
Oyuncak keşif serisi 319 TL
Oyuncak top yuvarlama kulesi 249 TL
Çocuk akademi şimdi konuşma vakti seti 149 TL
Kuyruklu hışırtılı kitap 99,50 TL
Oyuncak dönen kule 399 TL
Çok Amaçlı Kase 269 TL
Desenli Cam Tepsi 179 TL
4 Tarafı Rende 149 TL
2'li Kristal Kayık Tabak 149 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 449 TL
Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 299 TL
3'lü Kilitli Saklama Kabı 199 TL
Organizer Çeşitleri 34,50 TL
Büyük Boy ABS Valiz 1.299 TL
Orta Boy ABS Valiz 1.099 TL
Kabin Boy ABS Valiz 949 TL
Jüt Görünümlü Naturel Halı 120*180 cm 999 TL
Pötikare Masa Örtüsü 160*220 cm 189 TL
ABS Makyaj Çantası 399 TL
Kedi Desenli Terlik 129 TL
Ponponlu Pelüş Ev Terliği 129 TL
Nakışlı Avokado Desenli Terlik 129 TL
Gülen Yüz Desenli Terlik 129 TL
Meyve Desenli Ev Terliği 129 TL
Kadın Kabartma Çizgili Terlik 95 TL
Erkek Kazayağı Desenli Terlik 95 TL
Erkek Kare Desenli Terlik 95 TL