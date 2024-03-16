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AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı 2024... Açık lise sınavları açıklandı mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı 2024... Açık lise sınavları açıklandı mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Açık lise sınavları başladı. Gözler ise sonuçlara çevrildi. AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı araştırılıyor. Açık lise sınavlarında birinci gün oturumları sona erdi. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınavları sonuçları ne zaman 2024? İşte detaylar.

AÖL 2. dönem soruları ve cevapları, sınava giren adaylar tarafından sorgulanıyor.  Açık Lise sınavları iki oturum şeklinde düzenlenecek. İlk oturum 16 Mart (bugün) sona erdi. Açık lise 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihlerinde tamamlanacak. Öğrenciler ise AÖL sınav sonuçları için araştırmaya geçti. Peki, AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı...

AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı 2024... Açık lise sınavları açıklandı mı? - 1. Resim

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Açık Lise 2. dönem cevap anahtarının yayınlanacağı tarih belli oldu. AÖL  cevap anahtarı 21 Mart Perşembe günü erişime açılacak. Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 45 olarak belirlendi. Öğrencilerin doğru cevapladıkları sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak. Açık lise sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmeyecek. Açık lise sınavlarında 9 doğru cevap, 45 puan, 10 doğru cevap, 50 puan, 11 doğru cevap, 55 puan, 12 doğru cevap, 60 puan değerinde olacak.

AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı 2024... Açık lise sınavları açıklandı mı? - 2. Resim

AÖL CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI 2024

MEB tarafından yapılan 2023-2024 AÖL 2. dönem sınav sonuç duyurusu sonrasında, sonuç ekranı erişime açılacak. AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı internet üzerinden meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden 17 Nisan tarihinde açıklanacak.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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