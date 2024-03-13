Atletico Madrid İnter ilk maç kaç kaç bitmişti? Atletico Madrid İnter maçı kaç kaç bitti, turu kim geçti?

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 21:55 - Güncelleme: 13 Mart 2024 21:56 - Güncelleme:

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Atletico Madrid Inter ilk maç 1-0’lık Inter üstünlüğü ile bitmişti | Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Atletico Madrid kendi evinde Inter’i ağırlıyor. Bu geceki sonuçlara göre bir takım çeyrek finale kalacak. Atletico Madrid İnter ilk maç kaç kaçtı merak ediliyor. Dev mücadelede heyecan dorukta. Peki, Atletico Madrid İnter birinci maç kaç kaç bitti? İşte detaylar…