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Haberler > Haberler > Atletico Madrid İnter ilk maç kaç kaç bitmişti? Atletico Madrid İnter maçı kaç kaç bitti, turu kim geçti?

Atletico Madrid İnter ilk maç kaç kaç bitmişti? Atletico Madrid İnter maçı kaç kaç bitti, turu kim geçti?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Atletico Madrid İnter ilk maç kaç kaç bitmişti? Atletico Madrid İnter maçı kaç kaç bitti, turu kim geçti?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid Inter ilk maç 1-0’lık Inter üstünlüğü ile bitmişti | Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Atletico Madrid kendi evinde Inter’i ağırlıyor. Bu geceki sonuçlara göre bir takım çeyrek finale kalacak. Atletico Madrid İnter ilk maç kaç kaçtı merak ediliyor. Dev mücadelede heyecan dorukta. Peki, Atletico Madrid İnter birinci maç kaç kaç bitti? İşte detaylar…

Atletico Madrid İnter ilk maç kaç kaç? Bu geceki Atletico Madrid İnter maç sonucuna göre bir takım çeyrek finale kalacak. Dev mücadelede heyecan dorukta. Peki, Atletico Madrid İnter birinci maç kaç kaç bitti? İşte maça dair ayrıntılar…

ATLETİCO MADRİD İNTER İLK MAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İnter, Atletico Madrid’i 1-0 mağlup etmişti. Maçta Inter’in golünü 79. dakikada Arnautovic kaydetti.

Atletico Madrid İnter ilk maç kaç kaç bitmişti? Atletico Madrid İnter maçı kaç kaç bitti, turu kim geçti? - 1. Resim

ATLETİCO MADRİD İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid İnter maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformundan canlı olarak izlenebillecek. Maçı şifresiz olarak canlı izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

Atletico Madrid İnter ilk maç kaç kaç bitmişti? Atletico Madrid İnter maçı kaç kaç bitti, turu kim geçti? - 1. Resim

ATLETİCO MADRİD İNTER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Atletico Madrid İnter Madrid'de, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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