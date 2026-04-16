Geçtiğimiz günlerde peşi sıra meydana gelen okul saldırıları sonrası incel gruplar ve bilgisayar oyunlarının etkileri tartışma konuları arasında yer edindi. Bilhassa çocuklar ve gençler için tehlikeli oyunların psikolojik etkileri ebeveynlerin gündemine yerleşti. Peki, çocukların uzak durması gereken oyunlar neler, gençler için tehlikeli bilgisayar oyunları hangileri?

Günümüzde çocukların oyun alışkanlıkları büyük bir dönüşüm geçirirken, dijitalleşmenin etkisiyle oyun kavramı da farklı bir boyuta taşındı. Uzmanlar bazı oyunların yalnızca eğlence aracı olmadığını; bağımlılık, davranış bozuklukları ve gerçeklik algısında bozulma gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtirken birçok ebeveyn ''Çocukların uzak durması gereken oyunlar neler, gençler için tehlikeli bilgisayar oyunları hangileri?'' sorularının cevabını araştırıyor. İşte, çocuklar ve gençler için güvenli oyunlar ve tehlikelerin önüne geçme yolları...

Uzmanlar çocukların oynadığı oyunların içeriğinin en az süresi kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Fiziksel zarar riski taşıyan meydan okuma oyunları ve yoğun şiddet içeren dijital oyunlar, çocukların hem beden sağlığını hem de psikolojik gelişimini tehdit edebiliyor.

Bazı oyunlar doğrudan hayati risk oluştururken, bazıları ise uzun vadede davranış bozukluklarına yol açabiliyor.

Fizyolojik ve psikolojik açıdan tehlike barındıran bazı oyunlar:

Boğulma Oyunu - nefes kesmeye dayalı riskli uygulamalar

Tarçın Meydan Okuması - solunum yollarını tehdit eden içerikler

Araba Üstünde Sörf - yüksek ölüm riski taşıyan hareketler

Parmak Arası Hedef Oyunu - kesici aletlerle oynanan tehlikeli oyun

Mavi Balina - görevler üzerinden psikolojik manipülasyon ve intihara yönlendirme

MOMO - tehdit ve korku içeren dijital iletişim tabanlı oyun

Çocuklar ve gençlerin uzak durması gereken şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunlar:

PUBG

Fortnite

League of Legends (LOL)

Call of Duty

Apex Legends

Valorant

CS: GO

GTA serisi

Far Cry

Mafia 3

Red Dead Redemption

Doki Doki Literature Club

Sally Face

Bu tür oyunların ortak noktası, şiddeti normalleştirmesi, agresif dili teşvik etmesi ve bazı durumlarda oyuncuyu aktif olarak zarar verici rolün içine sokmasıdır. Ebeveynlerin şiddet içerikli oyunlardan çocukları ve gençleri uzak tutması gerektiği uzmanlar tarafından sıklıkla hatırlatılıyor.



BİLGİSAYAR OYUNLARININ ÇOCUKLARA ETKİLERİ NELER?

Bilgisayar oyunları doğru içerik ve süre kontrolü sağlandığında çocukların gelişimine katkı sağlayabilirken, kontrolsüz kullanımı ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Uzun süre ekran başında kalmak çocuklarda bağımlılık riskini artırırken, sosyal hayattan uzaklaşma ve yalnızlaşma gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Şiddet içeren oyunlar ise çocukların duyarsızlaşmasına, empati becerisinin zayıflamasına ve gerçeklik algısının bulanıklaşmasına neden olabiliyor. Ayrıca uyku düzeninin bozulması, dikkat dağınıklığı ve akademik başarının düşmesi de sık görülen etkiler arasında.

Uygun seçilmiş oyunlar problem çözme, strateji geliştirme ve el-göz koordinasyonu gibi becerilerin gelişmesine katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle dijital oyunların etkisi, büyük ölçüde içeriğe ve kullanım biçimine bağlı olarak değişiyor.



HANGİ OYUNLAR ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ?

Çocuklar için güvenli oyun seçiminde yaşa uygunluk ve içerik denetimi son derece mühim. Eğitici ve gelişim destekleyici oyunlar, çocukların zihinsel ve sosyal becerilerine katkı sağlar.

Renkler, sayılar ve doğa ile ilgili kavramları öğreten uygulamalar küçük yaş grupları için faydalı olurken, daha büyük çocuklar için hafıza, strateji ve dil gelişimini destekleyen oyunlar öneriliyor.

Çocuklar için güvenli ve geliştirici oyunlar:

Yapboz ve eşleştirme oyunları

Hafıza geliştiren oyunlar

Sayılar, renkler ve hayvanları öğreten eğitici oyunlar

Strateji ve planlama oyunları (basit düzeyde)

Dil öğrenme ve zeka oyunları

Bahçe kurma, hayvan bakımı gibi sorumluluk kazandıran oyunlar

