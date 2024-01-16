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    Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Beşiktaş-Eyüpspor maçı nerede?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiasını devam ettirmek için sahaya çıkacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Fernando Santos yönetiminde 2. maçına çıkacak. Peki, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

    Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Beşiktaş-Eyüpspor maçı nerede?
    Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında iddiasını devam ettirmek için Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktör Fernando Santos'un Beşiktaş'ın başında 2. kez sahaya çıkacağı mücadeleye izleyicilerin ilgisi büyük. Konuya ilişkin internette en çok Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası saat kaçta? soruları araştırılıyor. İşte Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesi ile ilgili detayları.

    BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Beşiktaş ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi 16 Ocak Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak.

    Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Beşiktaş-Eyüpspor maçı nerede?

    BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanacak olan mücadele 21.00'dan itibaren ASPOR'dan naklen canlı olara yayınlanacak. 

    BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NEREDE?

    Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki mücadele Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

    Düzenleyen:  - Haberler
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ziraat Türkiye KupasıBeşiktaş Eyüpspor
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