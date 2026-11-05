BİM aktüel ürünler kataloğu 6 ve 8 Kasım 2026 tarihleri için yayımlandı. Kasım ayının ilk haftasında mağaza raflarında yerini alacak ürünler arasında mutfak gereçleri, züccaciye, ev tekstili, elektronik eşyalar ve oyuncak çeşitleri bulunuyor. Yeni katalogda düdüklü tencere seti, wok tava, porselen yemek takımı ve televizyon modelleri dikkat çekerken ürünlerin satış fiyatları da belli oldu. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

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BİM 6 Kasım Cuma ve 8 Kasım Pazar aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları belli oldu. Haftanın ilk kataloğunda mutfak ekipmanları, saklama kapları, kışlık giyim ve ev tekstili ürünlerine yer verilirken pazar günü satışa sunulacak ürünler arasında televizyonlar, elektrikli ev aletleri ve oyuncaklar öne çıkıyor. Farklı kategorilerdeki ürünler için belirlenen fiyatlar, yeni katalogların yayımlanmasının ardından alışveriş listelerini hazırlayanlar tarafından kontrol ediliyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 6-8 Kasım BİM aktüel ürünler tam liste

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 KASIM 2026 KATALOĞU

2’li Düdüklü Tencere Seti 1.450 TL

3 Katlı Kurutmalık 1.090 TL

Tava Seti 649 TL

Wok Tava 429 TL

Çelik Kesme Panosu 629 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 6-8 Kasım BİM aktüel ürünler tam liste

Saplı Örgülü Organizer 289 TL

Akasya Sunumluk Çeşitleri 99 TL

Bambu Sunumluk Kesme Tahtası Çeşitleri 139 TL

Akasya Kase 329 TL

Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 79 TL

Silikon Mutfak Gereçleri 45 TL

Çekmece İçi Kaşıklık 159 TL

Kesme Panosu 109 TL

Saklama Kabı Seti 3’lü 450 ml 39 TL

Saklama Kabı Seti 3’lü 750 ml 49 TL

Dikiş Kutusu 139 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 219 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 219 TL

Tekerlekli Düzenleyici 259 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 6-8 Kasım BİM aktüel ürünler tam liste

Pijama Takımı Kadın 799 TL

Şardonlu Termal Tayt 419 TL

Pijama Takımı 449 TL

Pelüş Şapka 159 TL

Eldiven 249 TL

Katlanabilir Pelüş Kulaklık 129 TL

Şal 229 TL

Kadın Ayakkabı 799 TL

Çanta Aksesuarı 139 TL

Omuz Çantası 349 TL

Ev Botu 249 TL

Terlik 229 TL

Dikiş Kutusu 175 TL

Anahtarlık 89 TL

Ortodontik Silikon Emzik 159 TL

Kadın Çorap Çeşitleri 69 TL

Soket Çorap 79 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 6-8 Kasım BİM aktüel ürünler tam liste

Çift Kişilik Battaniye 729 TL

Tek Kişilik Battaniye 679 TL

Yüz Havlusu 115 TL

El Havlusu 69 TL

Bornoz 699 TL

Flanel Yastık Kılıfı 169 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 999 TL

Welsoft Kırlent Kılıfı 189 TL

Mutfak Önlüğü 139 TL

Mutfak Havlusu Seti 119 TL

Fırın Eldiveni 99 TL

Baskılı Kumaş Çanta 159 TL

Kapı Önü Paspası 99 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 349 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL

Yastık Alezi 169 TL

Kışlık Gömlek 299 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 6-8 Kasım BİM aktüel ürünler tam liste

18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1.990 TL

Metal Patates Soğan Kabı 299 TL

Metal Ekmek Kutusu 259 TL

Emaye Ürünler 549 TL

Kilitli Saklama Kabı 375 cc 89 TL

Kilitli Saklama Kabı 720 cc 119 TL

Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 159 TL

Derin Kilitli Saklama Kabı 139 TL

Desenli Emaye Kase Makarna Tabağı 349 TL

Su Bardağı 3’lü 139 TL

Gravürlü Cam Kase 1500 cc 109 TL

Gravürlü Cam Kase 2600 cc 149 TL

Cam Su Bardağı 3’lü 139 TL

Cam Meşrubat Bardağı 3’lü 159 TL

Cam Kahve Yanı Su Bardağı 6’lı 189 TL

Desenli Rimli Tepsi 139 TL

Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti 149 TL

Desenli Kupa 129 TL

Desenli Kahve Fincan Takımı 319 TL

Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti 219 TL

Desenli Meşrubat Bardağı 85 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 6-8 Kasım BİM aktüel ürünler tam liste

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 KASIM 2026 KATALOĞU

32 İnç Full HD Android TV 10.900 TL

50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV 32.500 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.990 TL

Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL

Stand Mikser 4.990 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.500 TL

Elektrikli Süpürge Cyclone 4.990 TL

Mikrodalga Fırın 3.750 TL

8’in 1 Bağlantı İstasyonu 2.490 TL

Şeffaf Tuş Tasarımlı RGB Klavye 1.290 TL

Ölçü Kaplı Çubuk Blender 1.190 TL

Narenciye Sıkacağı 1.090 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 6-8 Kasım BİM aktüel ürünler tam liste

65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 28.900 TL

43 İnç Full HD QLED Google TV 12.900 TL

Pense 399 TL

Mini Pense Seti 599 TL

Kemer Delme Pensesi 349 TL

Tel Fırça 119 TL

Kargaburun 399 TL

Yankeski 399 TL

Akrilik Sprey Boya 149 TL

Kıl Testere Seti 329 TL

Cırt Kelepçe Seti 99 TL

Mini Şifreli Asma Kilit 149 TL

Mıknatıslı Mini Su Terazisi 149 TL

Alüminyum Su Terazisi 299 TL

Panç Seti 249 TL

Kauçuk Eriyen Bant 99 TL

Sızdırmazlık Bandı 149 TL

Kapı Pencere İzolasyon Bandı 119 TL

Sızdırmaz Sakız Bant 99 TL

Dijital El Kantarı 149 TL

Şerit Led RGB 199 TL

Uzaktan Kumandalı RGB Led Ampul 119 TL

Led Fener 390 TL

Dekoratif Leopar Masa Lambası 790 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 6-8 Kasım BİM aktüel ürünler tam liste

Oyuncak Araçlar 399 TL

Konuşan Defne Bebek 629 TL

Çek Bırak Yarış Arabası 109 TL

Ahşap Domino 199 TL

Çerçeve Puzzle 49 TL

Restele Adası Kutu Oyunu 549 TL

Pratik Bardaklar Kutu Oyunu 179 TL

Ahşap Satranç 159 TL

Aksesuarlı Mikro Bloklar 359 TL

Kutu Oyunu Çeşitleri 349 TL

Bul Tak Kule 209 TL

Dinazor Figürlü Su Oyunu 199 TL

Dinozor Arabalar 119 TL

Uzayan Boru Oyuncaklar 109 TL

İtfaiye Yol Seti 409 TL

Oyuncak Tekli Araba 109 TL

Oyuncak Kamyonlar 329 TL

Oyuncak Mutfak Seti 569 TL

Boyama Kitapları 35 TL

Pofidik Sticker Kitabım 279 TL

İlk Kitaplarım 59 TL

Fosforlu Kalem 99 TL

Japon Yapıştırıcı 35 TL

Versatil Kalem 69 TL

Renkli Balon 69 TL

Gold Fotoğraf Çerçevesi 179 TL

Dekoratif Leopar Çerçeve 349 TL

Aksesuarlı Kedi Köpek Bakım Seti 119 TL

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