BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 6-8 Kasım BİM aktüel ürünler tam liste
BİM aktüel ürünler kataloğu 6 ve 8 Kasım 2026 tarihleri için yayımlandı. Kasım ayının ilk haftasında mağaza raflarında yerini alacak ürünler arasında mutfak gereçleri, züccaciye, ev tekstili, elektronik eşyalar ve oyuncak çeşitleri bulunuyor. Yeni katalogda düdüklü tencere seti, wok tava, porselen yemek takımı ve televizyon modelleri dikkat çekerken ürünlerin satış fiyatları da belli oldu. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
BİM 6 Kasım Cuma ve 8 Kasım Pazar aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları belli oldu. Haftanın ilk kataloğunda mutfak ekipmanları, saklama kapları, kışlık giyim ve ev tekstili ürünlerine yer verilirken pazar günü satışa sunulacak ürünler arasında televizyonlar, elektrikli ev aletleri ve oyuncaklar öne çıkıyor. Farklı kategorilerdeki ürünler için belirlenen fiyatlar, yeni katalogların yayımlanmasının ardından alışveriş listelerini hazırlayanlar tarafından kontrol ediliyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 KASIM 2026 KATALOĞU
2’li Düdüklü Tencere Seti 1.450 TL
3 Katlı Kurutmalık 1.090 TL
Tava Seti 649 TL
Wok Tava 429 TL
Çelik Kesme Panosu 629 TL
Saplı Örgülü Organizer 289 TL
Akasya Sunumluk Çeşitleri 99 TL
Bambu Sunumluk Kesme Tahtası Çeşitleri 139 TL
Akasya Kase 329 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 79 TL
Silikon Mutfak Gereçleri 45 TL
Çekmece İçi Kaşıklık 159 TL
Kesme Panosu 109 TL
Saklama Kabı Seti 3’lü 450 ml 39 TL
Saklama Kabı Seti 3’lü 750 ml 49 TL
Dikiş Kutusu 139 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 219 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 219 TL
Tekerlekli Düzenleyici 259 TL
Pijama Takımı Kadın 799 TL
Şardonlu Termal Tayt 419 TL
Pijama Takımı 449 TL
Pelüş Şapka 159 TL
Eldiven 249 TL
Katlanabilir Pelüş Kulaklık 129 TL
Şal 229 TL
Kadın Ayakkabı 799 TL
Çanta Aksesuarı 139 TL
Omuz Çantası 349 TL
Ev Botu 249 TL
Terlik 229 TL
Dikiş Kutusu 175 TL
Anahtarlık 89 TL
Ortodontik Silikon Emzik 159 TL
Kadın Çorap Çeşitleri 69 TL
Soket Çorap 79 TL
Çift Kişilik Battaniye 729 TL
Tek Kişilik Battaniye 679 TL
Yüz Havlusu 115 TL
El Havlusu 69 TL
Bornoz 699 TL
Flanel Yastık Kılıfı 169 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 999 TL
Welsoft Kırlent Kılıfı 189 TL
Mutfak Önlüğü 139 TL
Mutfak Havlusu Seti 119 TL
Fırın Eldiveni 99 TL
Baskılı Kumaş Çanta 159 TL
Kapı Önü Paspası 99 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 349 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL
Yastık Alezi 169 TL
Kışlık Gömlek 299 TL
18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1.990 TL
Metal Patates Soğan Kabı 299 TL
Metal Ekmek Kutusu 259 TL
Emaye Ürünler 549 TL
Kilitli Saklama Kabı 375 cc 89 TL
Kilitli Saklama Kabı 720 cc 119 TL
Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 159 TL
Derin Kilitli Saklama Kabı 139 TL
Desenli Emaye Kase Makarna Tabağı 349 TL
Su Bardağı 3’lü 139 TL
Gravürlü Cam Kase 1500 cc 109 TL
Gravürlü Cam Kase 2600 cc 149 TL
Cam Su Bardağı 3’lü 139 TL
Cam Meşrubat Bardağı 3’lü 159 TL
Cam Kahve Yanı Su Bardağı 6’lı 189 TL
Desenli Rimli Tepsi 139 TL
Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti 149 TL
Desenli Kupa 129 TL
Desenli Kahve Fincan Takımı 319 TL
Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti 219 TL
Desenli Meşrubat Bardağı 85 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 KASIM 2026 KATALOĞU
32 İnç Full HD Android TV 10.900 TL
50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV 32.500 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.990 TL
Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL
Stand Mikser 4.990 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.500 TL
Elektrikli Süpürge Cyclone 4.990 TL
Mikrodalga Fırın 3.750 TL
8’in 1 Bağlantı İstasyonu 2.490 TL
Şeffaf Tuş Tasarımlı RGB Klavye 1.290 TL
Ölçü Kaplı Çubuk Blender 1.190 TL
Narenciye Sıkacağı 1.090 TL
65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 28.900 TL
43 İnç Full HD QLED Google TV 12.900 TL
Pense 399 TL
Mini Pense Seti 599 TL
Kemer Delme Pensesi 349 TL
Tel Fırça 119 TL
Kargaburun 399 TL
Yankeski 399 TL
Akrilik Sprey Boya 149 TL
Kıl Testere Seti 329 TL
Cırt Kelepçe Seti 99 TL
Mini Şifreli Asma Kilit 149 TL
Mıknatıslı Mini Su Terazisi 149 TL
Alüminyum Su Terazisi 299 TL
Panç Seti 249 TL
Kauçuk Eriyen Bant 99 TL
Sızdırmazlık Bandı 149 TL
Kapı Pencere İzolasyon Bandı 119 TL
Sızdırmaz Sakız Bant 99 TL
Dijital El Kantarı 149 TL
Şerit Led RGB 199 TL
Uzaktan Kumandalı RGB Led Ampul 119 TL
Led Fener 390 TL
Dekoratif Leopar Masa Lambası 790 TL
Oyuncak Araçlar 399 TL
Konuşan Defne Bebek 629 TL
Çek Bırak Yarış Arabası 109 TL
Ahşap Domino 199 TL
Çerçeve Puzzle 49 TL
Restele Adası Kutu Oyunu 549 TL
Pratik Bardaklar Kutu Oyunu 179 TL
Ahşap Satranç 159 TL
Aksesuarlı Mikro Bloklar 359 TL
Kutu Oyunu Çeşitleri 349 TL
Bul Tak Kule 209 TL
Dinazor Figürlü Su Oyunu 199 TL
Dinozor Arabalar 119 TL
Uzayan Boru Oyuncaklar 109 TL
İtfaiye Yol Seti 409 TL
Oyuncak Tekli Araba 109 TL
Oyuncak Kamyonlar 329 TL
Oyuncak Mutfak Seti 569 TL
Boyama Kitapları 35 TL
Pofidik Sticker Kitabım 279 TL
İlk Kitaplarım 59 TL
Fosforlu Kalem 99 TL
Japon Yapıştırıcı 35 TL
Versatil Kalem 69 TL
Renkli Balon 69 TL
Gold Fotoğraf Çerçevesi 179 TL
Dekoratif Leopar Çerçeve 349 TL
Aksesuarlı Kedi Köpek Bakım Seti 119 TL