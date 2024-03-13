Borussia Dortmund PSV ilk maç kaç kaç bitmişti? Borussia Dortmund PSV maçı kaç kaç bitti, turu kim geçti?

Borussia Dortmund PSV ilk maç 1-1’lik eşitlikle bitmişti | Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Borussia Dortmund kendi evinde PSV’yi ağırlıyor. Bu geceki sonuçlara göre bir takım çeyrek finale kalacak. Borussia Dortmund PSV ilk maç kaç kaçtı merak ediliyor. Dev mücadelede heyecan dorukta. Peki, Borussia Dortmund PSV birinci maç kaç kaç bitti? İşte detaylar…

Borussia Dortmund PSV ilk maç kaç kaç? Bu geceki Borussia Dortmund PSV maç sonucuna göre bir takım çeyrek finale kalacak. Dev mücadelede heyecan dorukta. Peki, Borussia Dortmund PSV birinci maç kaç kaç bitti? İşte maça dair ayrıntılar…

BORUSSİA DORTMUND PSV İLK MAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund ile PSV 1-1’lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmada Dortmund’un golünü 24. dakikada Malen atarken, PSV’nin golünü ise 56. dakikada penaltıdan Luuk de Jong kaydetti.

BORUSSİA DORTMUND PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund PSV maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformundan ve TV8,5'tan canlı olarak izlenebilecek. Maçı şifresiz olarak canlı izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BORUSSİA DORTMUND PSV MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Borussia Dortmund PSV Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.