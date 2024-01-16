Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    CANLI || Beşiktaş-Eyüpspor maçı izle!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Eyüpspor, Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş’ın konuğu oluyor. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na dikti. Beşiktaş-Eyüpspor maçına futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle!

    CANLI || Beşiktaş-Eyüpspor maçı izle!
    Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ikinci maçına çıkacak olan Beşiktaş, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor’u konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz yapmak isteyen Eyüpspor ile yeni hocasıyla galibiyet arayan Beşiktaş’ın mücadelesine futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. Konuya ilişkin internette en çok Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle! Soruları araştırılmakta. Maç ile ilgili detaylar haberimizde.

    BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE!

    Süper Lig’in 20. Haftasındaki Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki mücadele 19.00’dan itibaren BeİN Sports 1’den naklen canlı olarak yayınlanacak.

    CANLI || Beşiktaş-Eyüpspor maçı izle!

    BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR MAÇI NEREDE?

    Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki mücadele Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

    BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR İLK 11'LER!

    Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Emrecan, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Semih, Muleka

    Eyüpspor: Berke, Murat, Metehan, Claro, Caner, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Recep, Regattin, Ampem, Bruno

     

    Düzenleyen:  - Haberler
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşZiraat Türkiye Kupası Eyüpspor
    Haberler > Haberler > CANLI || Beşiktaş-Eyüpspor maçı izle!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    16-17 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek? - Haberler16-17 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Fenerbahçe-Adanaspor maçı nerede? - HaberlerFenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Fenerbahçe-Adanaspor maçı nerede?Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Beşiktaş-Eyüpspor maçı nerede? - HaberlerBeşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Beşiktaş-Eyüpspor maçı nerede?Afrika Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler! - HaberlerAfrika Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler!Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yle anlaştı mı? Çağlar Söyüncü'nün bonservisi hangi takımda? - HaberlerFenerbahçe Çağlar Söyüncü'yle anlaştı mı? Çağlar Söyüncü'nün bonservisi hangi takımda?Jehezkel gol sevincinde ne yaptı? İsrailli Antalyaspor'daki futbolcu sınır dışı mı edilidi? - HaberlerJehezkel gol sevincinde ne yaptı? İsrailli Antalyaspor'daki futbolcu sınır dışı mı edilidi?15-16 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek? - Haberler15-16 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonların yayın akışı listesi - Haberler15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonda ne var? 15 Ocak 2024 Pazartesi televizyonların yayın akışı listesi12 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye elektrikler ne zaman gelecek? - Hayatın İçinden12 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye elektrikler ne zaman gelecek?Askeri Güç Sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın En Güçlü Orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı? - Hayatın İçindenAskeri Güç Sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın En Güçlü Orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı?
    Sonraki Haber Yükleniyor...