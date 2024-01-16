CANLI || Beşiktaş-Eyüpspor maçı izle!

16 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 17:34

Yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ikinci maçına çıkacak olan Beşiktaş, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor’u konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz yapmak isteyen Eyüpspor ile yeni hocasıyla galibiyet arayan Beşiktaş’ın mücadelesine futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. Konuya ilişkin internette en çok Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle! Soruları araştırılmakta. Maç ile ilgili detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Süper Lig’in 20. Haftasındaki Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki mücadele 19.00’dan itibaren BeİN Sports 1’den naklen canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR MAÇI NEREDE?

Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki mücadele Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR İLK 11'LER!

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Emrecan, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Semih, Muleka

Eyüpspor: Berke, Murat, Metehan, Claro, Caner, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Recep, Regattin, Ampem, Bruno