Deprem konutları kura sonuçları nasıl sorgulanır? AFAD Deprem konutları kura çekim sonuçları ve sonuç ekranı

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 15:01 - Güncelleme: 19 Mart 2024 15:18 - Güncelleme:

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AFAD Deprem konutları kura sonuçları ve isim listesine e-Devlet üzerinden ulaşılıyor. Deprem konutları kura sonuçlarının nasıl sorgulandığı ve isim listesi merak ediliyor. Adıyaman, Elbistan, Kahramanmaraş olmak üzere 46 bin konut hak sahibi depremzedelere teslim edildi. AFAD Deprem konutları kura çekim sonuçları ve sonuç ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...