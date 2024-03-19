Deprem konutları kura sonuçları nasıl sorgulanır? AFAD Deprem konutları kura çekim sonuçları ve sonuç ekranı
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AFAD Deprem konutları kura sonuçları ve isim listesine e-Devlet üzerinden ulaşılıyor. Deprem konutları kura sonuçlarının nasıl sorgulandığı ve isim listesi merak ediliyor. Adıyaman, Elbistan, Kahramanmaraş olmak üzere 46 bin konut hak sahibi depremzedelere teslim edildi. AFAD Deprem konutları kura çekim sonuçları ve sonuç ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...
Deprem konutları kura sonuçları nasıl sorgulanır? AFAD Deprem konutları kura çekim sonuçları ve sonuç ekranı detayları haberimizde yer allıyor. 46 bin konut hak sahibi olan depremzedelere toplam 30 bin 723 deprem konutu teslim edilecek. İşte, detaylar...
DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NEREDE?
19 Mart Salı günü itibarıyla AFAD hak sahipliği kura çekilişi YouTube canlı yayınında gerçekleşiyor.
DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Deprem konutları kura sonuçları, yapılan kura çekiminin tamamlanmasının ardından belli olacak. Hak sahipleri kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden AFAD hak sahipliği ekranından görüntüleyebilir.