Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > Deprem konutları kura sonuçları nasıl sorgulanır? AFAD Deprem konutları kura çekim sonuçları ve sonuç ekranı

Deprem konutları kura sonuçları nasıl sorgulanır? AFAD Deprem konutları kura çekim sonuçları ve sonuç ekranı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deprem konutları kura sonuçları nasıl sorgulanır? AFAD Deprem konutları kura çekim sonuçları ve sonuç ekranı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD Deprem konutları kura sonuçları ve isim listesine e-Devlet üzerinden ulaşılıyor. Deprem konutları kura sonuçlarının nasıl sorgulandığı ve isim listesi merak ediliyor. Adıyaman, Elbistan, Kahramanmaraş olmak üzere 46 bin konut hak sahibi depremzedelere teslim edildi. AFAD Deprem konutları kura çekim sonuçları ve sonuç ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

Deprem konutları kura sonuçları nasıl sorgulanır? AFAD Deprem konutları kura çekim sonuçları ve sonuç ekranı detayları haberimizde yer allıyor. 46 bin konut hak sahibi olan depremzedelere toplam 30 bin 723 deprem konutu teslim edilecek. İşte, detaylar...

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NEREDE?

19 Mart Salı günü itibarıyla AFAD hak sahipliği kura çekilişi YouTube canlı yayınında gerçekleşiyor. 

AFAD KURA ÇEKİMİ CANLI Deprem konutları kura sonuçları nasıl sorgulanır? AFAD Deprem konutları kura çekim sonuçları ve sonuç ekranı - 1. Resim

DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Deprem konutları kura sonuçları, yapılan kura çekiminin tamamlanmasının ardından belli olacak. Hak sahipleri kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden AFAD hak sahipliği ekranından görüntüleyebilir. 

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
THY 65 yaş üstü indirimi 2024! THY 65 yaş üstü indirimi ne zamana kadar devam edecek? - HaberlerTHY 65 yaş üstü indirimi 2024! THY 65 yaş üstü indirimi ne zamana kadar devam edecek?10. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 10. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler10. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 10. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Bahar dizisi bu akşam 20.00'de yayınlanacak - HaberlerBahar dizisi bu akşam 20.00'de yayınlanacakMike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, nerede yayınlanacak? - HaberlerMike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, nerede yayınlanacak?Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bugün 20.00’de başlayacak - HaberlerFenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bugün 20.00’de başlayacakAlper Kömürcü kim, kaç yaşında? İpek Açar'ın müzisyen eşi Alper Kömürcü'nün hayatı ve biyografisi - HaberlerAlper Kömürcü kim, kaç yaşında? İpek Açar'ın müzisyen eşi Alper Kömürcü'nün hayatı ve biyografisiOdine hisse kaç lot verdi, halka arz sonuçları açıklandı mı? - HaberlerOdine hisse kaç lot verdi, halka arz sonuçları açıklandı mı?Gökhan Zan olayı ne, adaylıktan çekildi mi? Gökhan Zan ses kayıtları gerçek mi? - HaberlerGökhan Zan olayı ne, adaylıktan çekildi mi? Gökhan Zan ses kayıtları gerçek mi?6.8’lik artçı deprem uyarısı nedir, hangi illerde var? - Haberler6.8’lik artçı deprem uyarısı nedir, hangi illerde var?Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç açıklama mı yaptı? - HaberlerFenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç açıklama mı yaptı?
Sonraki Haber Yükleniyor...