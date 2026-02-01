ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının daha kamuoyuyla paylaşılmasıyla yeniden tartışmaların merkezine yerleşti. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, düzenlediği basın toplantısında, Epstein soruşturmasıyla ilgili 3 milyondan fazla yeni belge ile 2 bin videoyu ve yaklaşık 180 bin görseli yayımlayarak kamuoyunun erişimine açtıklarını söyledi. Peki, Epstein olayı nedir, kimlerin adı geçiyor?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

3 MİLYONDAN FAZLA BELGE ERİŞİME AÇILDI

ABD’de ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin milyonlarca yeni belgeyi kamuoyunun erişimine açtı. Bakanlığın ve federal yargı makamlarının resmî açıklamalarına göre, Cuma günü yayımlanan arşiv kapsamında yaklaşık 3 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video paylaşıldı. Söz konusu materyallerin, daha önce planlanan takvime kıyasla yaklaşık altı haftalık bir gecikmeyle yayımlandığı belirtildi.

Yetkililer, belgelerin mahkeme kayıtları, soruşturma dosyaları, delil materyalleri ve dijital arşivlerden oluştuğunu; yayımlama kararının ise şeffaflık, kamu yararı ve yargı süreçlerinin açıklığı ilkeleri doğrultusunda alındığını vurguladı. DOJ tarafından yapılan bilgilendirmede, paylaşım sırasında mağdurların kimliklerinin korunmasına ve devam eden hukuki süreçlerin etkilenmemesine özel hassasiyet gösterildiği ifade edildi.



EPSTEİN DOSYALARINDA KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

Dosyalarda yer alan gizli muhbir beyanına dayalı, Ekim 2020 tarihli ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) raporunda, Epstein'ın İsrail istihbaratı Mossad ile bağlantılı olabileceğine ilişkin iddialar dikkati çekti.

Muhbir, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Alan Dershowitz'in, varlıklı ailelerin çocukları üzerinde etkili olduğunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın da Dershowitz'in öğrencileri arasında bulunduğunu öne sürdü.

Dershowitz'in İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu kanaatine vardığını aktaran muhbir, Dershowitz'in, dönemin Florida Güney Bölgesi Savcısı Alex Acosta'ya, Epstein'ın hem ABD hem de müttefik ülke istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğunu söylediğini iddia etti.

Dershowitz ile Epstein arasındaki telefon görüşmelerine tanıklık ettiğini belirten muhbir, bu görüşmelerin ardından İsrail istihbaratının Dershowitz ile temasa geçerek bilgi aldığını öne sürdü.

Epstein'ın, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile yakın olduğu ve onun döneminde istihbarat faaliyetleriyle bağlantılı şekilde yetiştirildiği yönünde iddialarda bulunan muhbir, tüm bu bilgiler ışığında Epstein'ın Mossad tarafından yönlendirilen bir ajan olduğu kanaatine vardığını kaydetti.

Muhbir, Trump'ın ilk başkanlık döneminde İsrail tarafından etki altına alındığını, damadı Kushner'ın ise Başkan'ın karar alma süreçlerinde belirleyici rol oynadığını öne sürdü.

DANİMARKA KRALI VE İSVEÇ PRENSESİNİN ADI GEÇİYOR

Epstein dosyasına ilişkin açıklanan yeni belgelerde adının 2 kez geçtiği ifade edilen Danimarka Kralı Frederik'e ilişkin kraliyet açıklama yaptı.

Kraliyet, ulusal basınla paylaştığı açıklamada, Kral Frederik'in Epstein ile hiç tanışmadığını kaydetti.

Yeni açıklanan belgelerde ise Kral Frederik'in prens olduğu dönemde Epstein'ın iş bağlantılarından bir iş adamı ile görüştüğü ve bir kez özel bir akşam yemeğine katıldığı iddia edildi.

Belgelerde adı geçen bir diğer ismin ise İsveç Prensesi Sofia olduğu aktarıldı.

İsveç medyası, Prenses Sofia'nın 2012'de Epstein özel davetlisi olarak New York'ta bir film gösterimine katıldığını ifade etti.

İsveç Kraliyet Sarayı ise daha önce yaptığı açıklamada, Prenses Sofia'nın 2005'te Epstein ile birkaç kez görüştüğünü ancak 20 yıldır onunla hiçbir temasının olmadığını belirtmişti.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ'NİN İSMİ DE YER ALDI

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde Hindistan Başbakanı Modi'nin ismi dikkati çekti.

Modi'nin isminin geçtiği 9 Temmuz 2017 tarihli belgede, "Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı'nın yararına İsrail'de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı." ifadeleri öne çıktı.

Öte yandan NDTV televizyonunun haberine göre, Hindistan, Modi'nin Temmuz 2017’de İsrail’e yaptığı resmî ziyarete yönelik ifadelerin "hüküm giymiş bir suçlunun değersiz düşüncelerinden ibaret" olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Modi'nin Temmuz 2017'de İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret, Hindistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 1992'de başlamasının ardından Hindistan Başbakanı'nın yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

