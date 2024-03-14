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FB TS maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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FB TS maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FB TS maçı 17 Mart saat 20.30'da oynanacak. Süper Lig 30. haftada Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmandan galip ayrılmak istiyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçının saati, tarihi ve hangi kanalda gösterileceği haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

FB TS maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda?  soruları gündeme geldi. Süper Lig'de 30. haftada karşılaşacak iki takımda sahadan puan kaybetmeden ayrılmak istiyor. Fenerbahçe 76 puanla ligde ikinci sırada yer alırken Trabzonspor 49 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'la ligdeki zirve mücadelesi için sahaya çıkacak. Detaylar haberimizde...

FB TS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

Fenerbahçe Trabzonspor maçı 17 Mart Pazar günü oynanacak. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi kendi sahasında ağırlıyor. Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? 

17 Mart Pazar günü gerçekleşecek Trabzonspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 kanalında naklen yayınlanacak. 

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Maçın hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olacak. Dördüncü hakem Volkan Bayarslan oldu. FB TS maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? - 1. Resim

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Karşılaşmanın bilet fiyatları satışa çıktı. Bilet fiyatlarında 1. Kategori VIP Platinum-B biletleri 6 bin TL VIP Platinium - A/C biletleri 5 bin TL 'den satışa sunuldu. Geri kalan kategorilere ait bilet fiyatları şu şekilde:

2. Kategori: VIP Gold: 4 bin TL

3. Kategori: VIP Silver: 3 bin TL

4. Kategori: Batı: 1000 TL

5. Kategori: Doğu Üst: 800 TL

6. Kategori: Fırtına: 750 TL

7. Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: 400 TL

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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