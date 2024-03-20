Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı kaç kaç?
Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. EuroLeague 30. haftada Fenerbahçe, Barcelona'yı konuk ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı kaç kaç? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı skoru kaç? Fenerbahçe Beko maçı bitti mi? İşte detaylar...
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 30. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk ediyor.
FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ?
Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı Saat 20.45'te başladı.
İlk çeyrek sonucu: 23-11
İkinci çeyrek sonucu: 46-25
Üçüncü çeyrek sonucu: 62-57
Dördüncü çeyrek oynanıyor...
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Fenerbahçe Beko, Barcelona maçı canlı olarak, S Sport ekranlarından izlenebilir.
Bu sezon taraflar arasında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona, 89-81 kazanmıştı.
Düzenleyen: Kübra Çelepi - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi