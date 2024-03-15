Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı ne zaman oynanacak?

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 16:14 - Güncelleme: 15 Mart 2024 16:22 - Güncelleme:

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Fenerbahçe Olympiakos ilk maç 11 Nisan 2024 Perşembe günü oynanacak | Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final rakibi Olympiakos oldu. Fenerbahçe’nin Olympiakos ile eşleşmesinin ardından Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı nerede, İstanbul’da mı deplasmanda mı sorularının yanı sıra çeyrek final ilk maç tarihi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi çeyrek final ilk maçını ne zaman oynayacak? İşte Fenerbahçe Olympiakos maçının oynanacağı tarih!