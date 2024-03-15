Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı ne zaman oynanacak?
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Fenerbahçe Olympiakos ilk maç 11 Nisan 2024 Perşembe günü oynanacak | Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final rakibi Olympiakos oldu. Fenerbahçe’nin Olympiakos ile eşleşmesinin ardından Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı nerede, İstanbul’da mı deplasmanda mı sorularının yanı sıra çeyrek final ilk maç tarihi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi çeyrek final ilk maçını ne zaman oynayacak? İşte Fenerbahçe Olympiakos maçının oynanacağı tarih!
Fenerbahçe Olympiakos ilk maçı ne zaman? Fenerbahçe Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk maçına Nisan’da çıkacak. Çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe’nin ilk maçına ne zaman çıkacağı araştırılıyordu. Konferans Ligi çeyrek final ilk maç ve ikinci maç tarihleri açıklandı. Böylece Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final rakibi Olympiakos ile oynayacağı maçın tarihi de netleşti. Peki, Fenerbahçe Olympiakos Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı ne zaman? İşte maç tarihleri…
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Fenerbahçe Olympiakos Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı 11 Nisan 2024 Perşembe günü oynanacak. İkinci maç ise 18 Nisan 2024 Perşembe günü oynanacak.
Fenerbahçe Olympiakos'u eleyip turu geçmesi halinde yarı final ilk maçına 2 Mayıs’ta ikinci maçına ise 9 Mayıs’ta çıkacak. Finale kalması halinde final maçı 29 Mayıs’ta oynanacak.
FENERBAHÇE’NİN OLYMPİAKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe’nin Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maç Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak. Stadyumun kapasitesi 32.115 kişiliktir.
FENERBAHÇE’NİN KONFERANS LİGİ İLK MAÇI 11 NİSAN’DA
Fenerbahçe Konferans Ligi çeyrek final ilk maçına 11 Nisan’da çıkıyor. Temsilcimiz rövanş maçına ise 18 Nisan’da çıkacak. Fenerbahçe’nin iki maç sonucunun ardından yarı finale çıkması durumunda maç takvimine 2-9 Mayıs yarı final maçları da eklenecek. Sarı-lacivertliler yarı finali de geçip finale kaldığı takdirde 29 Mayıs’ta Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumunda final maçına çıkacak.
KONFERANS LİGİ’NDE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe-Olympiakos
Aston Villa-Lille
Viktoria Plzen-Fiorentina
Club Brugge-PAOK
Kaynak: Türkiye Gazetesi