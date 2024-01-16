Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Fenerbahçe-Adanaspor maçı nerede?
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddiasını devam ettirmek için sahaya çıkacak. Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Adanaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, sezonu iki kupa ile kapatmak için mutlak galibiyet peşinde. Peki, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında iddiasını devam ettirmek için Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin de sahaya çıkacağı mücadeleye izleyicilerin ilgisi büyük. Konuya ilişkin internette en çok Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası saat kaçta? soruları araştırılıyor. İşte Fenerbahçe - Adanaspor mücadelesi ile ilgili detayları.
FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Adanaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi 17 Ocak Çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanacak olan mücadele 21.00'dan itibaren ASPOR'dan naklen canlı olara yayınlanacak.
FENERBAHÇE-ADANASPOR MAÇI NEREDE?
Fenerbahçe ile Adanaspor arasındaki mücadele Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleks’inde oynanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi