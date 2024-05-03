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Gelin Evi'nin son bölümünde bugünün kazananı Ezgi oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelin Evi&#039;nin son bölümünde bugünün kazananı Ezgi oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show Tv ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programında bugün kimin kazandığı merak ediliyor. 3 Mayıs kim kazandı sorusu ile günün kazanan ismi araştırılıyor. Aslı Hüner'in sunuculuğunu yaptığı programda puan durumu...

Aslı Hüner'in sunduğu ve Show Tv ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programında kim birinci oldu araştırılıyor. Büyük izleyici kitlesine hakim olan programda bugün final heyecanı yaşandı.

3 Mayıs günü yayınlanan bölümde 50.000 TL'nin sahibi Ezgi oldu. 

Programa katılan yarışmacıların evi, çeyizleri, yemekleri ve sunumları puanlanıyor. Gelinlerin misafirperverliği de dikkate alınırken diğer yarışmacılar evini ve düğününü de yorumluyor. 

Gelin Evi'nde bugünün kazananı Ezgi oldu - 1. Resim

Gelin Evi programı haftaiçi her gün 14.00'da ekranlara geliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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