Müslümanlar için en mübarek ve kıymetli günlerden olan Cuma günleri, bir olma ve toplanma günüdür. Cuma günü Müslümanlar, bugüne kavuştukları için sevdiklerine, ailelerine, akrabalarına Cuma mesajları gönderiyor. Hayırlı Cumalar mesajları, En anlamlı, etkili 22 Mart 2024 Cuma mesajları detayları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! 22 MART 2024

Rabbim, biz aciz kullarını bu mübarek cuma gününe kavuşturduğun için sana hamdolsun. Cennette de sevdiklerimizle bir arada olmak dileğiyle...Hayırlı Cumalar!

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun! Hayırlı Cumalar!

Allah'ım sen Şafi isminle bizi şifalandır. Evlerimizi huzurlu ve bereketli kıl. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı Cumalar...

"Cuma günü öyle bir an vardır ki o anda edilen dualar geri çevrilmez." (Hadis-i Şerif) Hayırlı Cumalar...

Hanenizden huzur, gönlünüzden muhabbet eksik olmasın, dualarda buluşmak dileğiyle... Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Kullarını rahmetin ve merhametinde kuşat! Kalplerimizi ve akıllarımızı dinin üzerine sabit kıl! Hayırlı Cumalar...

"Ve de ki: «Rabbim, beni bağışla, merhamet buyur; Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! (Mu'minun/118.Ayet)"

Rabbim bizleri merhametinden mahrum etmesin

HAYIRLI CUMALAR!

“Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Benim kalbimi Sen’in dinin üzere sabit kıl!” (Tirmizî) Hayırlı Cumalar...

Rabbim sevginle dolup taşan yüreklerle ve salih amellerle sana kavuşmayı, sevdiklerimizle cennetinde buluşmayı bizlere nasip et. Amin! Hayırlı Cumalar...

"(Ey insanlar!) Rabbiniz, içinizde olan biteni çok daha iyi bilir; yeter ki siz iyiliği özümseyenlerden olun: hiç aklınızdan çıkarmayın ki O, (hatada ısrar etmeyip) kendisine yönelenler için tarifsiz bir bağışlayıcıdır. (İsra/25)" Hayırlı Cumalar!