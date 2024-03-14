Hazal Kaya'nın yeni dizisi Alı Kara'nın Eylül ayında başlaması bekleniyor. Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle ses getiren Hazal Kaya, yeni dizisinden bahsetti. İbrahim Selim'in programında diziden bahseden Hazal Kaya'nın Alı Kara dizisine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

Hazal Kaya'nın yeni dizisi Alı Kara ne zaman başlıyor, hangi kanalda? konusu gündeme geldi. Senaryosunu Eylem Canpolat'ın yazdığı dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

HAZAL KAYA'NIN YENİ DİZİSİ ALI KARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hazal Kaya'nın başrolünde olduğu Alı Kara dizisinin Eylül ayında başlaması planlanıyor. Senaryosunu Eylem Canpolat'ın yazdığı Alı Kara dizisinde Hazal Kaya ve Alperen Duymaz'ın başrollerde yer alacağı öğrenildi.

ALI KARA HANGİ KANALDA?

İbrahim Selim'in programına katılan Hazal Kaya yeni projesi Alı Kara hakkında senaryoyu çok beğendiğini söyledi. Eylül ayında ekrana gelmesini planladıkları dizinin şu an kanal arayışında olduğunu söyledi.

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünde tamamladı. Küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe olan Kaya, 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Ardından 2007 yılında Genco dizisiyle ilk kez başrol oynadı. 2008 yılında yayınlanan ve fenomen haline gelen Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil karakterini canlandırdı. Ardından 2011 Adını Feriha Koydum'da oynadı. Pek çok dizi ve filmde rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında oyuncu Ali Atay ile dünya evine girdi. Çiftin evliliklerinden Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocukları vardır.