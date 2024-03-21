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House Of The Dragon 2. sezon Yeşiller ve Siyahlar fragmanı yayınlandı! House Of The Dragon 2. sezon fragmanı Türkçe altyazılı izle

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
House Of The Dragon 2. sezon Yeşiller ve Siyahlar fragmanı yayınlandı! House Of The Dragon 2. sezon fragmanı Türkçe altyazılı izle

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

House of the Dragon'un 2. sezon fragmanı geldi mi, sorusu araştırılıyor. House of the Dragon'un 2. sezonundan Siyahlar ve Yeşiller için yeni fragman yayınlandı. Peki, House of Dragon 2 sezon ne zaman? House of Dragon yeni sezon fragmanı... House Of The Dragon 2. sezon fragmanı Türkçe altyazılı izle...

HBO’nun sevilen dizisi House Of The Dragon, önümüzdeki aylarda yeni sezonunla ekranlara dönecek. HBO, Game of Thrones evreni ile olan macerasını  House of the Dragon ile devam ettiriyor.  Game of Thrones’dan yüzyıllar önce yaşanan hikayeleri anlatan House Of The Dragon, ilk olarak 2022 yılında yayınlanmıştı. House of the Dragon'un 2. sezon ile kaldığı yerden devam edecek. Peki, House of Dragon 2 sezon ne zaman? House of Dragon yeni sezon Yeşiller ve Siyahlar fragmanı...

HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZON YEŞİLLER VE SİYAHLAR FRAGMANI

House of the Dragon'un 2. sezonu 2024 yazında HBO'da yayınlanacak. Game of Thrones spin-off'unun yeni sezonundan ilk fragman yayınlanmıştı. Gözler ise 2. sezona dair yeni fragmana çevrildi. House of the Dragon'un 2. sezonundan Siyahlar ve Yeşiller için yeni fragman yayınlandı.  House of the Dragon’ın ikinci sezonunun bu yaz yayınlanması bekleniyor.

George R.R. Martin'in Ateş ve Kan romanlarından uyarlanan dizi Game of Thrones 'tan 200 yıl önce geçiyor ve Targaryen Hanesi'nin tarihinin izini sürüyor. House of the Dragon’ın ikinci sezon fragmanı yarın gelecek.  İkinci sezon, sevdiğimiz isimlerin yanı sıra Gayle Rankin tarafından canlandırılacak Alys Rivers ve Tom Taylor tarafından canlandırılacak Lord Stark gibi karakterlere de yer verecek. Harry Collett, Bethany Antonia ve Matthew Needham gibi diğer oyuncular da 2. sezon için geri dönüyor.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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