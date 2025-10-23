İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Fenerbahçe-Stuttgart maçında forma giymiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa mücadelesi heyecanla takip edilirken, "İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Fenerbahçe-Stuttgart maçında gözler yıldız futbolcuyu arıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ SAKAT MI, NEDEN KADRODA YOK?

Sarı-lacivertli takım, 23 Ekim 2025 Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayan mücadelede Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk ediyor.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle Stuttgart maçında forma giymiyor.

Kahveci ve Tosun'un 26 Ekim 2025 tarihinde kadroya dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe'nin Stuttgart ile karşı karşıya geldiği Avrupa mücadelesinde ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendricks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss.