Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Fenerbahçe-Stuttgart maçında forma giymiyor

İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Fenerbahçe-Stuttgart maçında forma giymiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Fenerbahçe-Stuttgart maçında forma giymiyor
İrfan Can Kahveci, Sakatlık, Kadro Dışı, Fenerbahçe, Stuttgart, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk ediyor. 86 milyonun tek yürek olduğu karşılaşmada nefesler tutulurken, "İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok?" soruları araştırılmaya devam ediyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa mücadelesi heyecanla takip edilirken, "İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Fenerbahçe-Stuttgart maçında gözler yıldız futbolcuyu arıyor.

İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Fenerbahçe-Stuttgart maçında forma giymiyor - 1. Resim

İRFAN CAN KAHVECİ SAKAT MI, NEDEN KADRODA YOK?

Sarı-lacivertli takım, 23 Ekim 2025 Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayan mücadelede Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk ediyor.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle Stuttgart maçında forma giymiyor.

Kahveci ve Tosun'un 26 Ekim 2025 tarihinde kadroya dönmesi bekleniyor.

İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Fenerbahçe-Stuttgart maçında forma giymiyor - 2. Resim

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe'nin Stuttgart ile karşı karşıya geldiği Avrupa mücadelesinde ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendricks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss.

İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Fenerbahçe-Stuttgart maçında forma giymiyor - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesinin tarihi belli olduKerem Aktürkoğlu'ndan 9 yıl sonra bir ilk: Mehmet Topal detayı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İlk 11 belli oldu! - HaberlerSamsunspor - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İlk 11 belli oldu!Fenerbahçe-Stuttgart maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda canlı yayınlanıyor? - HaberlerFenerbahçe-Stuttgart maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?Roblox ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? 23 Ekim Roblox erişim sorunu araştırılıyor - HaberlerRoblox ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? 23 Ekim Roblox erişim sorunu araştırılıyorPolislere promosyon ne zaman yatacak? EGM promosyon ödemesi tek seferde yatırılıcak! - HaberlerPolislere promosyon ne zaman yatacak? EGM promosyon ödemesi tek seferde yatırılıcak!Zehra nerede çekildi? Zehra filminin oyuncuları ve konusu mercek altında - HaberlerZehra nerede çekildi? Zehra filminin oyuncuları ve konusu mercek altındaSalı günü okullar yarım gün mü, çarşamba okullar tatil mi? 28-29 Ekim'de okulların tatil durumu gündemde - HaberlerSalı günü okullar yarım gün mü, çarşamba okullar tatil mi? 28-29 Ekim'de okulların tatil durumu gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...