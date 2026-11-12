İzmir elektrik kesintisi 13-14 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Karabağlar...)

İzmir elektrik kesintisi 13-14 Kasım 2026 programı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçede belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden etkilenecek mahalleler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler belli oldu.

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İzmir'de 13 Kasım Cuma ve 14 Kasım Cumartesi günleri uygulanacak elektrik kesintilerinin programı belli oldu. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan duyuruya göre şebeke bakımı, trafo çalışmaları ve altyapı yenileme işlemleri nedeniyle kent genelinde farklı saat aralıklarında kesintiler yapılacak. İlçe ilçe elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler, sokaklar ve çalışmaların tamamlanması planlanan saatler açıklandı.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13-14 KASIM GDZ ELEKTRİK

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3862033

Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)

13.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3864986

Doğancılar (6001. Sk., 6002. Sk., 6002/1. Sk., 6003. Sk., 6003/1. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6010. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6030. Sk., Kocaorman Mevkii, Yunus Emre Cd.), Kırklar (5000. Sk., 5001. Sk., 5002. Sk., 5002/3. Sk., 5002/4. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5025/1. Sk., 5025/2. Sk., 5025/4. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5027/1. Sk., 5028. Sk., 5028/1. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5031. Sk., 5031/1. Sk., 5033. Sk., 5033/1. Sk., 6007. Sk., Demokrasi Cd., İpek Küme Evleri, Karabağlar Sk., Karataş Sk., Karatekeli Cd., Kocaorman Mevkii, Mevlana Cd.)

14.11.2026

11:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866633

Karacaağaç (4022. Sk., Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., YOLÜSTÜ SOKAK)

İzmir elektrik kesintisi 13-14 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Karabağlar...)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3865027

Üzümlü

Planlandı

13.11.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3865030

Emmioğlu, Türkmen (İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri), Üç Eylül, Yeniceköy

Planlandı

14.11.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3865889

Hürriyet (1640. Sk., 1649. Sk., 1651. Sk., 1662. Sk., 1662/1. Sk., 1714. Sk., 1716. Sk., 3. Karahayıt Mevki Sk., Adagide Yolu Cd., Bayramkuyu Mevkii Küme Evleri, Güney Çevre Yolu, Kanlıca Konağı Mevkii Küme Evleri, Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Ocaklı Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Yolüstü Küme Evleri), Umurbey (Adagide Yolu Cd., Gerenlikuyu - Sogucaksu Mevkii Küme Evleri, Tolumanlık - Sakallıkuyu Mevkii Küme Evleri, Yanıkkır - Çobankuyu Mevkii Küme Evleri), Yolüstü (Adagide Yolu Cd., Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Yolüstü Küme Evleri)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

00:00 - 07:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3865152

Halkapınar (1204/9. Sk.), Mersinli (2818. Sk., 2818/1. Sk., 2819. Sk., 2820. Sk., 2821. Sk., 2823. Sk., 2824. Sk., 2839. Sk., Eshot Genel Müdürlüğü Atölye Şefliği İçi Yolu, Şehitler Cd.)

Planlandı

14.11.2026

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3865872

Ferahlı (3419. Sk., 3420. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3433. Sk., 3436. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3440. Sk., 3451. Sk., 3452. Sk., 3454. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk., 3533. Sk., 3534. Sk., 3623. Sk., 3676. Sk., 3677. Sk., 3678. Sk., 3679. Sk., 3680. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2740. Sk., 2740/1. Sk., 2753. Sk., 2754. Sk., 2755. Sk., 2756. Sk., 2757. Sk., 2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864366

Çamlıçay (5155/1. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5225. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

Planlandı

14.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864369

Çamlıçay (5155. Sk., 5155/2. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5217. Sk., 5219. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4155. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

Planlandı

14.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864397

Naipli, Ovacık, Yenice

13.11.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864414

Özbek (618. Sk., Özbekyolu Cd.), Rüstem (Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)

Planlandı

13.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864415

Kuşçular (8002. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8017. Sk., 8019. Sk., 8023. Sk., Kuşçular Cd.)

13.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864419

Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/3. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altinköy 2. Sk., Altınköy 10. Sk., Altınköy 11. Sk., Altınköy 12. Sk., Altınköy 13. Sk., Altınköy 14. Sk., Altınköy 15. Sk., Altınköy 16. Sk., Altınköy 17. Sk., Altınköy 18. Sk., Altınköy 19. Sk., Altınköy 3. Sk., Altınköy 4. Sk., Altınköy 5. Sk., Altınköy 6. Sk., Altınköy 7. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler

İzmir elektrik kesintisi 13-14 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Karabağlar...)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3864517

Yeni (657. Sk., 658. Sk., 658/1. Sk., 660. Sk., 663. Sk., 664. Sk., 666. Sk., 667. Sk., Cengiz Topel Cd., Samurlu Cd., Yavuz Sk.)

Planlandı

13.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3864987

Bozköy, Şehitkemal (Asfalt Küme Evleri, Çitlenbik Sk., Damla Sk., Karlı Sk., Narlı Sk., Sıla Sk., Varlı Sk., Yeşil Cd.)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3862120

Yeşilova (Mıstak Sk., Nizam Sk.)

13.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3864250

Arıkbaşı (4 Eylül Sk., Akçam Sk., Arıkbaşı Cami Sk., Arıkbaşı Cd., Arıkbaşı Cumhuriyet Sk., Arıkbaşı Hürriyet Sk., Bahar Sk., Canlı İstasyon Cd., Göçmen Sk., Hürriyet1 Sk., İmamevi Sk., İstasyon Yolu Sk., Okul Sk., Şehitlik Küme Evleri, Sevgi Yolu Sk., Yeşilçam Sk.), Çiftçigediği, Mektep

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3861536

Bayramcılar (Bayramcılar Köyü İç Yolu, Bayramcılar Yolu), İsmailli (Bayramcılar Yolu, İsmailli Küme Evleri, Yuntdağ Yolu)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3865001

Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 915. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)

Planlandı

13.11.2026

18:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3865004

Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 915. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3864395

Germiyan

Planlandı

13.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3865145

Alaçatı, Çakabey, Ovacık (7152. Sk., Kabaçelik Sk.)

14.11.2026

19:00 - 21:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3865927

Alaçatı, Çakabey, Ovacık (7152. Sk., Kabaçelik Sk.)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

14:30 - 19:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865010

Salihler (919/3. Sk., Bahardalı Sk., Bora Sk., Bozkurt Sk., Çağla Sk., Çelik Sk., Çeşmeli Sk., Çiçek Sk., Gülkent 1. Sk., Gülkent 19 Mayıs Cd., Gülkent 2. Sk., Gülkent 3. Sk., Gülkent 4. Sk., Gülkent 5. Sk., Gülkent 6. Sk., Gülkent 7. Sk., Gülkent 9. Sk., Gülkent Atatürk Blv., Koray Sk., Neşeli Sk., Taşel Sk.)

Planlandı

14.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865439

Kıratlı (Kıratlı 1. Sk., Kıratlı 2. Sk., Kıratlı 3. Sk., Kıratlı 4. Sk., Kıratlı 5. Sk., Kıratlı 6. Sk., Kıratlı 7. Sk., Kıratlı 8. Sk., Kıratlı 9. Sk., Kıratlı Atatürk Sk., Kıratlı Cumhuriyet Cd., Kıratlı Hürriyet Cd., Kıratlı Köyü İç Yolu, Kıratlı Vatan Cd.)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14.11.2026

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3864567

Fevzi Çakmak, Yenibağarası (Zeytinköy Mevkii Küme Evleri)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14.11.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3865853

İnönü (6660. Sk.)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14.11.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3865917

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk (208. Sk., 9171. Sk., 9196. Sk., 9200. Sk., 9225. Sk., 9229. Sk., 9233. Sk., 9235. Sk., 9237. Sk., Celal Bayar Blv., Mehmet Akif Ersoy Cd., Mustafa İsmet İnönü Cd., Necdet Bukey Cd.)

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

14.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3866161

Fatih (Atatürk Cd.)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

01:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3859406

Kasımpaşa, Uğur Mumcu (1249. Sk., 1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1256. Sk., 1256/1. Sk., 1256/2. Sk., 1256/3. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1304. Sk., 1308. Sk., 1335. Sk., 1339. Sk., 1343. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd., Mustafa Yücel Özbilgin Blv.), Yahşelli (6301. Sk., 6302. Sk., 6302/1. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., 6333. Sk.)

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3865024

Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk.), Ulamış (1432/5. Sk.)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3864597

Adnan Menderes (Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri)

Planlandı

14.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3864599

Adnan Menderes (Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri)

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3865085

19 Mayıs (128. Sk., 8500. Sk., 8505. Sk., 8506. Sk., 8507. Sk., 8509. Sk., 8525. Sk., Osman Dirik Cd.), Subaşı (305. Sk., 307. Sk., 320. Sk., 324. Sk., 330. Sk., 8813. Sk., Osman Dirik Cd.)

Planlandı

14.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3866202

19 Mayıs (8513. Sk., 8514. Sk., Osman Dirik Cd.), Subaşı (305. Sk., 307. Sk., 309. Sk., 317. Sk., 324. Sk., 334. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 346. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 8813. Sk., Iı. İnönü Cd., Osman Dirik Cd., Süleyman Bozkurt Cd.)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864366

Çamlıçay (5155/1. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5225. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

Planlandı

14.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864369

Çamlıçay (5155. Sk., 5155/2. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5217. Sk., 5219. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4155. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

Planlandı

14.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864397

Naipli, Ovacık, Yenice

13.11.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864414

Özbek (618. Sk., Özbekyolu Cd.), Rüstem (Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)

Planlandı

13.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864415

Kuşçular (8002. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8017. Sk., 8019. Sk., 8023. Sk., Kuşçular Cd.)

13.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864419

Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/3. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altinköy 2. Sk., Altınköy 10. Sk., Altınköy 11. Sk., Altınköy 12. Sk., Altınköy 13. Sk., Altınköy 14. Sk., Altınköy 15. Sk., Altınköy 16. Sk., Altınköy 17. Sk., Altınköy 18. Sk., Altınköy 19. Sk., Altınköy 3. Sk., Altınköy 4. Sk., Altınköy 5. Sk., Altınköy 6. Sk., Altınköy 7. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3865060

Görece Cumhuriyet (5015. Sk., Ahmet Yesevi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd.)

Planlandı

13.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3865072

Ata (Hızır Reis Sk., Karacaoğlan Sk., Köroğlu Sk., Oruç Reis Sk., Yazar Namık Kemal Cd., Yunus Emre Sk.), Görece Cumhuriyet (5008. Sk., 5008/1. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5013. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5043. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5049. Sk., 5161. Sk., 5167. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., Ahmet Kaçkınoğlu Cd., Ahmet Yesevi Cd., Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Nazar Boncuğu Cd., Sokullu Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.), Hürriyet (5082. Sk., 5083. Sk., 5084. Sk., 5085. Sk., 5150. Sk., 5151. Sk., 5152. Sk., 5154. Sk., 5156. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5173. Sk., Adatepe Sk., Gazi Atatürk Sk., İbni Sina Sk., Kazım Karabekir Paşa Sk., Koca Sinan Sk., Ömer Seyfettin Sk., Site Yolu, Sokullu Sk., Ziya Gökalp Cd.)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3864980

Aydınlıkevler (6793. Sk., 6794. Sk., 6794/5. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/1. Sk., 6797. Sk., 6797/1. Sk., 6798. Sk., 6799. Sk.)

Planlandı

13.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3864981

Aydınlıkevler (6783. Sk., 6784. Sk., 6790. Sk., 6792. Sk., 6792/1. Sk., 6793. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/3. Sk.)

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3864339

Atatürk (1014. Sk., 1018. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1026/1. Sk., 1027. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1034. Sk., 1037. Sk., 1045/1. Sk., 1046. Sk., 1046/1. Sk., 1046/2. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., İstiklal Cd., Muhtar Nasuh Arısan Sk.)

Planlandı

13.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3864347

Fatih (1141. Sk., 1188. Sk., 1190. Sk., Ege Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 13-14 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Karabağlar...)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

14.11.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3865883

Mansuroğlu (Ankara Cd., Dumlupınar Cd.)

Planlandı

14.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3865910

Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026

08:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3865086

Aşık Veysel (5801. Sk., 5802. Sk., 5803. Sk., 5836. Sk.), Osman Aksüner (5733. Sk., 5801. Sk., 5900. Sk., 5904. Sk., 5905. Sk., 5906. Sk., 5918. Sk., 5925. Sk., 5926. Sk., 5927. Sk.)

Planlandı

13.11.2026

08:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3865104

Aşık Veysel (5733. Sk., 5806. Sk., 5807. Sk., 5816. Sk., 5817. Sk., 5818. Sk., 5828. Sk., 5829. Sk., 5829/2. Sk., 5851/1. Sk., 5852/1. Sk.)

Planlandı

13.11.2026

13:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3865131

Aşık Veysel (4002/1. Sk., 5733. Sk., 5815. Sk., 5815/1. Sk., 5815/2. Sk., 5843. Sk., 5844. Sk., 5845. Sk., 5846. Sk., 5847. Sk., 5848. Sk., 5849. Sk., 5850. Sk., 5853. Sk., 5858. Sk.)

14.11.2026

13:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3866083

Bahriye Üçok (9645. Sk., 9645/1. Sk., 9646. Sk., 9646/1. Sk., 9673. Sk., 9674. Sk., 9676. Sk., 9677. Sk., 9677/1. Sk., 9683. Sk., 9685. Sk., 9686. Sk., 9687/2. Sk., 9688. Sk., 9688/1. Sk., 9689. Sk., 9689/1. Sk., 9690. Sk., 9692. Sk., 9693. Sk., 9694. Sk., 9695. Sk.), Limontepe (9677. Sk., 9693. Sk., 9695. Sk., 9706. Sk., 9720. Sk., 9769. Sk.), Salih Omurtak (9668. Sk., 9693. Sk., 9695. Sk., 9695/1. Sk., 9695/2. Sk.)

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