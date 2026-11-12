İzmir elektrik kesintisi 13-14 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Karabağlar...)
İzmir elektrik kesintisi 13-14 Kasım 2026 programı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçede belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden etkilenecek mahalleler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler belli oldu.
İzmir'de 13 Kasım Cuma ve 14 Kasım Cumartesi günleri uygulanacak elektrik kesintilerinin programı belli oldu. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan duyuruya göre şebeke bakımı, trafo çalışmaları ve altyapı yenileme işlemleri nedeniyle kent genelinde farklı saat aralıklarında kesintiler yapılacak. İlçe ilçe elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler, sokaklar ve çalışmaların tamamlanması planlanan saatler açıklandı.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13-14 KASIM GDZ ELEKTRİK
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Trafo Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3862033
Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)
13.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3864986
Doğancılar (6001. Sk., 6002. Sk., 6002/1. Sk., 6003. Sk., 6003/1. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6010. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6030. Sk., Kocaorman Mevkii, Yunus Emre Cd.), Kırklar (5000. Sk., 5001. Sk., 5002. Sk., 5002/3. Sk., 5002/4. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5025/1. Sk., 5025/2. Sk., 5025/4. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5027/1. Sk., 5028. Sk., 5028/1. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5031. Sk., 5031/1. Sk., 5033. Sk., 5033/1. Sk., 6007. Sk., Demokrasi Cd., İpek Küme Evleri, Karabağlar Sk., Karataş Sk., Karatekeli Cd., Kocaorman Mevkii, Mevlana Cd.)
14.11.2026
11:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866633
Karacaağaç (4022. Sk., Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., YOLÜSTÜ SOKAK)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3865027
Üzümlü
Planlandı
13.11.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3865030
Emmioğlu, Türkmen (İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri), Üç Eylül, Yeniceköy
Planlandı
14.11.2026
10:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3865889
Hürriyet (1640. Sk., 1649. Sk., 1651. Sk., 1662. Sk., 1662/1. Sk., 1714. Sk., 1716. Sk., 3. Karahayıt Mevki Sk., Adagide Yolu Cd., Bayramkuyu Mevkii Küme Evleri, Güney Çevre Yolu, Kanlıca Konağı Mevkii Küme Evleri, Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Ocaklı Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Yolüstü Küme Evleri), Umurbey (Adagide Yolu Cd., Gerenlikuyu - Sogucaksu Mevkii Küme Evleri, Tolumanlık - Sakallıkuyu Mevkii Küme Evleri, Yanıkkır - Çobankuyu Mevkii Küme Evleri), Yolüstü (Adagide Yolu Cd., Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Yolüstü Küme Evleri)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
00:00 - 07:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3865152
Halkapınar (1204/9. Sk.), Mersinli (2818. Sk., 2818/1. Sk., 2819. Sk., 2820. Sk., 2821. Sk., 2823. Sk., 2824. Sk., 2839. Sk., Eshot Genel Müdürlüğü Atölye Şefliği İçi Yolu, Şehitler Cd.)
Planlandı
14.11.2026
12:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3865872
Ferahlı (3419. Sk., 3420. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3433. Sk., 3436. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3440. Sk., 3451. Sk., 3452. Sk., 3454. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk., 3533. Sk., 3534. Sk., 3623. Sk., 3676. Sk., 3677. Sk., 3678. Sk., 3679. Sk., 3680. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2740. Sk., 2740/1. Sk., 2753. Sk., 2754. Sk., 2755. Sk., 2756. Sk., 2757. Sk., 2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864366
Çamlıçay (5155/1. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5225. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
Planlandı
14.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864369
Çamlıçay (5155. Sk., 5155/2. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5217. Sk., 5219. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4155. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
Planlandı
14.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864397
Naipli, Ovacık, Yenice
13.11.2026
10:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864414
Özbek (618. Sk., Özbekyolu Cd.), Rüstem (Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)
Planlandı
13.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864415
Kuşçular (8002. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8017. Sk., 8019. Sk., 8023. Sk., Kuşçular Cd.)
13.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864419
Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/3. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altinköy 2. Sk., Altınköy 10. Sk., Altınköy 11. Sk., Altınköy 12. Sk., Altınköy 13. Sk., Altınköy 14. Sk., Altınköy 15. Sk., Altınköy 16. Sk., Altınköy 17. Sk., Altınköy 18. Sk., Altınköy 19. Sk., Altınköy 3. Sk., Altınköy 4. Sk., Altınköy 5. Sk., Altınköy 6. Sk., Altınköy 7. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3864517
Yeni (657. Sk., 658. Sk., 658/1. Sk., 660. Sk., 663. Sk., 664. Sk., 666. Sk., 667. Sk., Cengiz Topel Cd., Samurlu Cd., Yavuz Sk.)
Planlandı
13.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3864987
Bozköy, Şehitkemal (Asfalt Küme Evleri, Çitlenbik Sk., Damla Sk., Karlı Sk., Narlı Sk., Sıla Sk., Varlı Sk., Yeşil Cd.)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3862120
Yeşilova (Mıstak Sk., Nizam Sk.)
13.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3864250
Arıkbaşı (4 Eylül Sk., Akçam Sk., Arıkbaşı Cami Sk., Arıkbaşı Cd., Arıkbaşı Cumhuriyet Sk., Arıkbaşı Hürriyet Sk., Bahar Sk., Canlı İstasyon Cd., Göçmen Sk., Hürriyet1 Sk., İmamevi Sk., İstasyon Yolu Sk., Okul Sk., Şehitlik Küme Evleri, Sevgi Yolu Sk., Yeşilçam Sk.), Çiftçigediği, Mektep
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3861536
Bayramcılar (Bayramcılar Köyü İç Yolu, Bayramcılar Yolu), İsmailli (Bayramcılar Yolu, İsmailli Küme Evleri, Yuntdağ Yolu)
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
01:00 - 01:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3865001
Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 915. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)
Planlandı
13.11.2026
18:00 - 18:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3865004
Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 915. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3864395
Germiyan
Planlandı
13.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3865145
Alaçatı, Çakabey, Ovacık (7152. Sk., Kabaçelik Sk.)
14.11.2026
19:00 - 21:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3865927
Alaçatı, Çakabey, Ovacık (7152. Sk., Kabaçelik Sk.)
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
14:30 - 19:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865010
Salihler (919/3. Sk., Bahardalı Sk., Bora Sk., Bozkurt Sk., Çağla Sk., Çelik Sk., Çeşmeli Sk., Çiçek Sk., Gülkent 1. Sk., Gülkent 19 Mayıs Cd., Gülkent 2. Sk., Gülkent 3. Sk., Gülkent 4. Sk., Gülkent 5. Sk., Gülkent 6. Sk., Gülkent 7. Sk., Gülkent 9. Sk., Gülkent Atatürk Blv., Koray Sk., Neşeli Sk., Taşel Sk.)
Planlandı
14.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865439
Kıratlı (Kıratlı 1. Sk., Kıratlı 2. Sk., Kıratlı 3. Sk., Kıratlı 4. Sk., Kıratlı 5. Sk., Kıratlı 6. Sk., Kıratlı 7. Sk., Kıratlı 8. Sk., Kıratlı 9. Sk., Kıratlı Atatürk Sk., Kıratlı Cumhuriyet Cd., Kıratlı Hürriyet Cd., Kıratlı Köyü İç Yolu, Kıratlı Vatan Cd.)
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026
12:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3864567
Fevzi Çakmak, Yenibağarası (Zeytinköy Mevkii Küme Evleri)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3865853
İnönü (6660. Sk.)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3865917
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk (208. Sk., 9171. Sk., 9196. Sk., 9200. Sk., 9225. Sk., 9229. Sk., 9233. Sk., 9235. Sk., 9237. Sk., Celal Bayar Blv., Mehmet Akif Ersoy Cd., Mustafa İsmet İnönü Cd., Necdet Bukey Cd.)
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3866161
Fatih (Atatürk Cd.)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
01:00 - 06:00
Çalışma Nedeni:
OG Kesici Arızası
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3859406
Kasımpaşa, Uğur Mumcu (1249. Sk., 1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1256. Sk., 1256/1. Sk., 1256/2. Sk., 1256/3. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1304. Sk., 1308. Sk., 1335. Sk., 1339. Sk., 1343. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd., Mustafa Yücel Özbilgin Blv.), Yahşelli (6301. Sk., 6302. Sk., 6302/1. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., 6333. Sk.)
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3865024
Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk.), Ulamış (1432/5. Sk.)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3864597
Adnan Menderes (Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri)
Planlandı
14.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3864599
Adnan Menderes (Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri)
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3865085
19 Mayıs (128. Sk., 8500. Sk., 8505. Sk., 8506. Sk., 8507. Sk., 8509. Sk., 8525. Sk., Osman Dirik Cd.), Subaşı (305. Sk., 307. Sk., 320. Sk., 324. Sk., 330. Sk., 8813. Sk., Osman Dirik Cd.)
Planlandı
14.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3866202
19 Mayıs (8513. Sk., 8514. Sk., Osman Dirik Cd.), Subaşı (305. Sk., 307. Sk., 309. Sk., 317. Sk., 324. Sk., 334. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 346. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 8813. Sk., Iı. İnönü Cd., Osman Dirik Cd., Süleyman Bozkurt Cd.)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864366
Çamlıçay (5155/1. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5225. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
Planlandı
14.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864369
Çamlıçay (5155. Sk., 5155/2. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5217. Sk., 5219. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4155. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
Planlandı
14.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864397
Naipli, Ovacık, Yenice
13.11.2026
10:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864414
Özbek (618. Sk., Özbekyolu Cd.), Rüstem (Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)
Planlandı
13.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864415
Kuşçular (8002. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8017. Sk., 8019. Sk., 8023. Sk., Kuşçular Cd.)
13.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864419
Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/3. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altinköy 2. Sk., Altınköy 10. Sk., Altınköy 11. Sk., Altınköy 12. Sk., Altınköy 13. Sk., Altınköy 14. Sk., Altınköy 15. Sk., Altınköy 16. Sk., Altınköy 17. Sk., Altınköy 18. Sk., Altınköy 19. Sk., Altınköy 3. Sk., Altınköy 4. Sk., Altınköy 5. Sk., Altınköy 6. Sk., Altınköy 7. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3865060
Görece Cumhuriyet (5015. Sk., Ahmet Yesevi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd.)
Planlandı
13.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3865072
Ata (Hızır Reis Sk., Karacaoğlan Sk., Köroğlu Sk., Oruç Reis Sk., Yazar Namık Kemal Cd., Yunus Emre Sk.), Görece Cumhuriyet (5008. Sk., 5008/1. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5013. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5043. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5049. Sk., 5161. Sk., 5167. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., Ahmet Kaçkınoğlu Cd., Ahmet Yesevi Cd., Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Nazar Boncuğu Cd., Sokullu Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.), Hürriyet (5082. Sk., 5083. Sk., 5084. Sk., 5085. Sk., 5150. Sk., 5151. Sk., 5152. Sk., 5154. Sk., 5156. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5173. Sk., Adatepe Sk., Gazi Atatürk Sk., İbni Sina Sk., Kazım Karabekir Paşa Sk., Koca Sinan Sk., Ömer Seyfettin Sk., Site Yolu, Sokullu Sk., Ziya Gökalp Cd.)
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3864980
Aydınlıkevler (6793. Sk., 6794. Sk., 6794/5. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/1. Sk., 6797. Sk., 6797/1. Sk., 6798. Sk., 6799. Sk.)
Planlandı
13.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3864981
Aydınlıkevler (6783. Sk., 6784. Sk., 6790. Sk., 6792. Sk., 6792/1. Sk., 6793. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/3. Sk.)
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3864339
Atatürk (1014. Sk., 1018. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1026/1. Sk., 1027. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1034. Sk., 1037. Sk., 1045/1. Sk., 1046. Sk., 1046/1. Sk., 1046/2. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., İstiklal Cd., Muhtar Nasuh Arısan Sk.)
Planlandı
13.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3864347
Fatih (1141. Sk., 1188. Sk., 1190. Sk., Ege Cd.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026
10:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3865883
Mansuroğlu (Ankara Cd., Dumlupınar Cd.)
Planlandı
14.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3865910
Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026
08:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3865086
Aşık Veysel (5801. Sk., 5802. Sk., 5803. Sk., 5836. Sk.), Osman Aksüner (5733. Sk., 5801. Sk., 5900. Sk., 5904. Sk., 5905. Sk., 5906. Sk., 5918. Sk., 5925. Sk., 5926. Sk., 5927. Sk.)
Planlandı
13.11.2026
08:30 - 12:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3865104
Aşık Veysel (5733. Sk., 5806. Sk., 5807. Sk., 5816. Sk., 5817. Sk., 5818. Sk., 5828. Sk., 5829. Sk., 5829/2. Sk., 5851/1. Sk., 5852/1. Sk.)
Planlandı
13.11.2026
13:00 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3865131
Aşık Veysel (4002/1. Sk., 5733. Sk., 5815. Sk., 5815/1. Sk., 5815/2. Sk., 5843. Sk., 5844. Sk., 5845. Sk., 5846. Sk., 5847. Sk., 5848. Sk., 5849. Sk., 5850. Sk., 5853. Sk., 5858. Sk.)
14.11.2026
13:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3866083
Bahriye Üçok (9645. Sk., 9645/1. Sk., 9646. Sk., 9646/1. Sk., 9673. Sk., 9674. Sk., 9676. Sk., 9677. Sk., 9677/1. Sk., 9683. Sk., 9685. Sk., 9686. Sk., 9687/2. Sk., 9688. Sk., 9688/1. Sk., 9689. Sk., 9689/1. Sk., 9690. Sk., 9692. Sk., 9693. Sk., 9694. Sk., 9695. Sk.), Limontepe (9677. Sk., 9693. Sk., 9695. Sk., 9706. Sk., 9720. Sk., 9769. Sk.), Salih Omurtak (9668. Sk., 9693. Sk., 9695. Sk., 9695/1. Sk., 9695/2. Sk.)