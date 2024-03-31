Kadıköy TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları yayın yasağı kalktı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu. 2024 yerel seçimlerine giren Fatih Mehmet Maçoğlu'nun oy oranı merak ediliyor. Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy aranı...

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçti. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu. Bu kapsamda Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aldığı oranı ise merak konusu oldu. İşte 31 Mart seçimi Fatih Mehmet Maçoğlu'nun oy oranı ve seçim sonuçları...

TKP KADIKÖY ADAYI FATİH MEHMET MAÇOĞLU NE KADAR OY ALDI?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. İstanbul ilçelerinde yarışan adayların aldığı sonuçlar araştırılıyor. İşte TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aday olduğu Kadıköy Belediye Başkanlığı'nın resmi olmayan ilk seçim sonuçları geliyor.

İstanbul'da açılan sandık oranı %3.67 olurken büyükşehirde Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu görülmekte.

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aday olduğu Kadıköy'de ise 31.03.2024 19:25:23 saatinden itibaren MESUT KÖSEDAĞI'n oy oranı %56.77 olarak görülmekte.