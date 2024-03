Kızıl Goncalar yeni bölümü bu akşam 20.00'de yayınlanacak

Kızıl Goncalar bu akşam var mı sorusu gündeme geldi. Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Kızıl Goncaların yayın günü, saati, kanalı araştırılıyor. 18 Mart NOW TV yayın akışına göre detaylar haberimizde...

Kızıl Goncalar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu araştırılıyor. NOW TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin senaryosunu Şükrü Necati Şahin kaleme aldı. Yayınlandığı günden bugüne dikkatleri üstüne toplayan Kızıl Goncalar'a dair detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI?

18 Mart 2024 Pazartesi günü NOW TV yayın akışında Kızıl Goncalar bölümü 20.00'de başlayacak. Kızıl Goncalar aksi bir durum olmadığı sürece her pazartesi akşamı NOW TV'de yayınlanıyor.

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızıl Goncalar'ın son olarak 10. bölümü yayınlandı. 10 bölümde, Mira gerçek ailesinin peşine düşer. Gerçekleri öğrenmesinden korkan Levent, kızını ikna etmesi için Meryem'den yardım ister. Zeynep, Feyza'nın gerçek yüzünü anlaması ve arkasından çevirdiği işleri anladıktan sonra kendi kazdığı kuyuya düşmesini sağlar. Son sahnede yaşanan Zeynep, Feyza ve Cüneyd yüzleşmesi ile Cüneyd yaptığı hatanın farkına varır.

18 MART NOW TV YAYIN AKIŞI

13.45 En Hamarat Benim

16.30 Kızıl Goncalar

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar yeni bölüm

00.15 Korkma Ben Yanındayım

02.45 Yaz Şarkısı

03.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05.45 İnadına Aşk