Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, nerede yayınlanacak?
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Mike Tyson Jake Paul boks maçı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek. | Aynı zamanda YouTuber olan boksör Jake Paul ve efsaneleşmiş Mike Tyson arasındaki maçı Netflix duyurdu. Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, nerede yayınlanacak sorularının cevapları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...
Netflix, 57 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson ile YouTuber ve boksör olan Jake Paul arasındaki maçı merakla bekleniyor. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, nerede yayınlanacak? Detaylar...
MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?
Canlı yayınlara başlayan Netflix, spor severlerin ilgisini çekecek bir boks maçı duyurusunda bulundu. Mike Tyson ve Jake Paul'ın maç haklarını alan Netflix, ikilinin arasındaki boks maçını canlı yayınlayacak. Bütün dünyada yayınlanacak olan Mike Tyson Jake Paul maçı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek.
MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?
Mike Tyson Jake Paul maçı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek. Maç Netflix'ten bütün dünyaya canlı yayınlanacak.