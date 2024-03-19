Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, nerede yayınlanacak?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 13:42 - Güncelleme: 19 Mart 2024 14:07 - Güncelleme:

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Mike Tyson Jake Paul boks maçı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek. | Aynı zamanda YouTuber olan boksör Jake Paul ve efsaneleşmiş Mike Tyson arasındaki maçı Netflix duyurdu. Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, nerede yayınlanacak sorularının cevapları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...