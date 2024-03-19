Odine hisse bireysel yatırımcılara 9 lot verecek.| Halka arzları takip eden yatırımcılar Odine hisse halka arz hakkında aramalar yapıyor. 13, 14, 15 Mart tarihlerinde talep toplayan Odine Solutions halka arz sonuçları KAP'a bildirildi. İşte, detaylar...

Odine hisse kaç lot verdi, halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılıyor. Odine Solutions halka arz 13, 14, 15 Mart tarihlerinde talep topladı. Yatırımcılar, Odine hisseye dair detaylar haberimizde yer alıyor...

ODİNE HİSSE KAÇ LOT VERDİ?

Odine hisse halka arz sonuçları açıklandı. Ardından Odine halka arzı bireysel yatırımcılara 9 lot vereceği belli oldu.

ODİNE HİSSE HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Odine halka arz sonuçlarının açıklandı ancak ne zaman işlem göreceği henüz belli değil.

ODİNE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ODİNE halka arz sonuçları KAP'a bildirildi. KAP'ta yer alan bilgilere göre, halka arzda birim fiyatı 30,00 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 44.200.000TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü ise 1.326.000.000 TL olarak gerçekleşti.