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Şahane Hayatım dizisinin 30. bölüm ile final yapması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şahane Hayatım dizisinin 30. bölüm ile final yapması bekleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Now Tv ekranlarında yayınlanan dizinin seyircileri final mi yapacak, ne zaman merak ediyor. 1 Kasım 2023 tarihinde ilk bölümü ile yayınlanan dizide Hilal Altınbilek, Onur Tuna'nın oyunculuğu büyük ses getirdi. Sosyal medyada da adından söz ettiren dizinin final tarihi netleşmedi.

Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı Şahane Hayatım dizisinde final yaklaşırken ne zaman sorusu gündeme geldi. Sevilerek takip edilen dizide heyecan devam ederken son yaklaşıyor. Detaylar...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 30. bölüm ile final yapması bekleniyor. Dün akşam 25. bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizide Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu gibi oyuncular yer alıyor.

Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu Meriç Acemi, Çağla Kızılelma ve Yılmaz Şahin yazıyor.

Dizide Ece Uslu, Taner Rumeli, Timur Acar ve Caner Topçu gibi isimler de yer almıştı fakat karakterlere veda edildi.

Şahane Hayatım final yapacak - 1. Resim

Çarşamba günleri 20.00'da Now Tv ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin final tarihi hakkında yapımdan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Now Tv yapımlarından olan Kirli Sepeti, Yabani ve Gaddar dizilerinin de final yapması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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