San Antonio Spurs - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta? Zirve yarışında kıyasıya rekabet devam ediyor!

Sezona müthiş bir giriş yapan San Antonio Spurs, ilk üç maçını kazanarak Batı Konferansı’nda zirveye yerleşti. Rakip Miami Heat ise bu sezon 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Peki, Spurs - Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SPURS - HEAT MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

NBA’de haftanın dikkat çeken mücadelesi olan San Antonio Spurs - Miami Heat karşılaşması S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler maçı S Sport Plus’ın web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden izleyebilecek. Karşılaşma ABD’nin San Antonio şehrinde bulunan AT&T Center salonunda oynanacak.

SPURS - HEAT MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

San Antonio Spurs ile Miami Heat arasında oynanacak NBA maçı 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 03.30’da başlayacak.