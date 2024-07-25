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Türk Telekom kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirtti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk Telekom kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirtti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

25 Temmuz Perşembe günü Türk Telekom servis sağlayıcılarının kullanıcılar tarafından çöktüğü iddia ediliyor. Birçok Türk Telekom kullanıcısı Twitter, Yandex gibi yurt dışı servislerine erişim sağlayamıyor.

Türk Telekom kullanıcıları tarafından sistemlerin çöktüğü ve bazı platformlara erişim sağlanamadığı iddia ediliyor.

Sosyal medyadan şikayetini dile getiren kullanıcılar Twitter, Yandex, Roblox gibi platformlara erişim sağlayamıyor.

Birçok kullanıcı Türk Telekom'un sistemlerinin çöküp çökmediğini merak ediyor.

Türk Telekom kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirtti - 1. Resim

TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

İnternet servis sağlayıcısı olarak Türk Telekom kullanan kullanıcıların aktardıkları bilgilere göre Yandex, Twitter ve Roblox gibi platformlara erişim problemleri yaşanıyor.

Twitter'da bazı kullanıcılar hiç erişim sağlayamazken, bazıları ise tweet atmada yavaşlık olduğunu belirtiyor.

Ayrıca platforma giriş sağlayan kullanıcılar fotoğrafların yüklenmediğini belirtiyor.

Sorunların sadece Türk Telekom interneti kullanan kullanıcılarda yaşandığı iddia ediliyor.

Diğer servis sağlayıcılarını kullanan kullanıcılar ise sorun yaşanılan platformlara sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

Platformlarda yaşanılan sorunları raporlayan Downdetector sitesinde yer alan verilere göre Türk Telekom'da yaşanılan problemler saat 15.00 sıralarında başladı.

Türk Telekom kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirtti - 2. Resim

TÜRK TELEKOM HACKLENDİ Mİ?

Türk Telekom tarafından yaşanılan sorun hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanılan teknik bir problemden dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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