Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > Yaban Çiçekleri ne zaman, hangi kanalda? Yaban Çiçekleri konusu ne?

Yaban Çiçekleri ne zaman, hangi kanalda? Yaban Çiçekleri konusu ne?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaban Çiçekleri ne zaman, hangi kanalda? Yaban Çiçekleri konusu ne?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora gibi oyuncuların yer aldığı Yaban Çiçekleri dizisi 25 Mart Pazartesi akşamı başlayacak. Yaban Çiçekleri dizisi oyuncuları, konusu araştırılıyor. İşte, detaylar...

Yaban Çiçekleri ne zaman, hangi kanalda? Yaban Çiçekleri konusu ne? soruları gündeme geldi. ATV ekranlarında başlayacak Yaban Çiçekleri dizisinin günü, saati ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 

YABAN ÇİÇEKLERİ NE ZAMAN? 

Yaban Çiçekleri dizisi, 25 Mart 2024 Pazartesi günü saat 20.00'de ATV'de başlayacak. 

YABAN ÇİÇEKLERİ HANGİ KANALDA? 

Yaban Çiçekleri, ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizi 25 Mart Pazartesi günü 20.00'de başlayacak ve her pazartesi izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Yaban Çiçekleri ne zaman, hangi kanalda? Yaban Çiçekleri konusu ne? - 1. Resim

YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ KONUSU NE? 

Dizi, Kılıç ve Ela'nın İstanbul'da başlayan hikayelerinin Ayvalık'a doğru uzanmasıyla başlıyor. Yarım kalmış hikayelerin tekrar buluştuğu başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı dizisinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor. 

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI

Akın Akınözü (Kılıç Tütüncü)

Aslıhan Malbora (Ela Ataman)

Büşra Pekin (Berna Ataman)

Serhat Teoman (Gökhan Kuloğlu)

Halil Babür (Kenan Ataman)

Bige Önal (Behice Başgil)

Tilbe Saran (Nurten Ataman)

Arif Pişkin (İhsan Kuloğlu)

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu ne zaman, saat kaçta? - HaberlerAziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu ne zaman, saat kaçta?Aldatmak dizisi İpek kim, gerçek adı ne? İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında? - HaberlerAldatmak dizisi İpek kim, gerçek adı ne? İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?Şanlıurfa seçim anketi 2024! (%) Şanlıurfa yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı - HaberlerŞanlıurfa seçim anketi 2024! (%) Şanlıurfa yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandıImoco Volley - Eczacıbaşı maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak - HaberlerImoco Volley - Eczacıbaşı maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacakSteam ilkbahar indirimi saat kaçta, ne zaman? - HaberlerSteam ilkbahar indirimi saat kaçta, ne zaman?Fenerbahçe Union Saint Gilloise maç spikeri kim, maçı kim anlatıyor? - HaberlerFenerbahçe Union Saint Gilloise maç spikeri kim, maçı kim anlatıyor?Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı muhtemel ilk 11! Fenerbahçe’nin Union SG 11’i kimler var? - HaberlerFenerbahçe Union Saint Gilloise maçı muhtemel ilk 11! Fenerbahçe’nin Union SG 11’i kimler var?FB TS maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? - HaberlerFB TS maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda?Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını şifresiz veren kanallar! - HaberlerFenerbahçe Union Saint Gilloise maçını şifresiz veren kanallar!SONAR Anket Bolu 2024! Bolu yerel seçim, belediye seçim sonuçları son anketi - HaberlerSONAR Anket Bolu 2024! Bolu yerel seçim, belediye seçim sonuçları son anketi
Sonraki Haber Yükleniyor...