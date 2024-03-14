Başrollerinde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora gibi oyuncuların yer aldığı Yaban Çiçekleri dizisi 25 Mart Pazartesi akşamı başlayacak. Yaban Çiçekleri dizisi oyuncuları, konusu araştırılıyor. İşte, detaylar...

Yaban Çiçekleri ne zaman, hangi kanalda? Yaban Çiçekleri konusu ne? soruları gündeme geldi. ATV ekranlarında başlayacak Yaban Çiçekleri dizisinin günü, saati ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

YABAN ÇİÇEKLERİ NE ZAMAN?

Yaban Çiçekleri dizisi, 25 Mart 2024 Pazartesi günü saat 20.00'de ATV'de başlayacak.

YABAN ÇİÇEKLERİ HANGİ KANALDA?

Yaban Çiçekleri, ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizi 25 Mart Pazartesi günü 20.00'de başlayacak ve her pazartesi izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, Kılıç ve Ela'nın İstanbul'da başlayan hikayelerinin Ayvalık'a doğru uzanmasıyla başlıyor. Yarım kalmış hikayelerin tekrar buluştuğu başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı dizisinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor.

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI

Akın Akınözü (Kılıç Tütüncü)

Aslıhan Malbora (Ela Ataman)

Büşra Pekin (Berna Ataman)

Serhat Teoman (Gökhan Kuloğlu)

Halil Babür (Kenan Ataman)

Bige Önal (Behice Başgil)

Tilbe Saran (Nurten Ataman)

Arif Pişkin (İhsan Kuloğlu)