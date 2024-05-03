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Yedek subay - astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yedek subay - astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı bugün askerlik yerlerini açıkladı. Askere gidecek olanlar ile sonuçlara nereden bakıldığını araştırmaya başladı. Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde vatani görevini yapacak olan adaylar e-Devlet üzerinden sonuçlara ulaşabilecek.

Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından bugün yerler açıklandı. Mayıs celbi askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar sonuçları kontrol etmeye başladı. 

MSB'nin X hesabından yayınlandığı duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Yedek subay - astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı - 1. Resim

Adaylar, e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra askerlik sınıflandırma sonuçlarına ulaşabilecek.

Yedek subay ve astsubay adayları ile askerlerin sevk tarihleri belirlendi.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er 1. grup tarihi 16 Mayıs iken,

Er 2. grup tarihi 27 Haziran olarak açıklandı.

3. grup ise 25 Temmuz olacak.

Sevk belgeleri sevk tarihinden 10 gün öncesinde e-Devletten veya askerlik şubesinden alınabilecek.

Yedek subay - astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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