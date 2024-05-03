Yedek subay - astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Mayıs 2024 11:59 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 12:11 - Güncelleme:

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Milli Savunma Bakanlığı bugün askerlik yerlerini açıkladı. Askere gidecek olanlar ile sonuçlara nereden bakıldığını araştırmaya başladı. Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde vatani görevini yapacak olan adaylar e-Devlet üzerinden sonuçlara ulaşabilecek.