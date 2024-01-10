10 Ocak Çarsamba televizyon kanallarında hangi diziler var? Çarsamba günü televizyonda neler var? Televizyonların yayın akışında hangi programlar olacak?

10 Ocak 2024 01:22 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 01:20

Televizyon kanalların 10 Ocak Çaşamba Günü televizyon izleyicileri için birçok program ve dizi olacak . En popüler kanallar olan Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışlarının tam listesi. Gündüz ve akşam kuşağında farklı izleyici kitlesine göre televizyonların yayın akışında neler var? Akşam ATV'de Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm olacak mı? Kuruluş Osman Dizisi saat kaçta yayınlanacak? Kanal D'de Dilek Taşı Dizisi, Fox'ta Şahane Hayatım Dizisi yeni bölüm yayınlacak mı? Show TV'de Sandık Kokusu ve TV8'de ekrana gelen Survivor'ın yeni bölümü var mı?

10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ ATV’NİN YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ KANAL D’NİN YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ SHOW TV’NİN YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ STAR TV'NİN YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Vizontele Tuuba

10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ FOX TV’NİN YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ TV 8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2024 All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2024

10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 İncir Ağacı

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Deha"

22:15 Yabancı Sinema "Hayat Işığım"

10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:15 Sağlıkla Yaşam

09:15 Elif

10:30 Güzde ile Mutfaktan Sofraya

12:00 Film

13:00 Rüzgarlı Tepe

15:00 Bahar Yeli

16:30 Kan Çiçekleri

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Esaret

21:15 Rüzgarlı Tepe

23:20 Sakarya Fırat