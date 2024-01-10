Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    10 Ocak Çarsamba televizyon kanallarında hangi diziler var? Çarsamba günü televizyonda neler var? Televizyonların yayın akışında hangi programlar olacak?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Televizyon kanallarında 10 Ocak Çarşamba günü hangi diziler, programlar var? Çarşamba akşamı en fazla izlenen kanallar olan Show TV, Star TV, FOX TV, TRT1, ATV, Kanal 7 ve Kanal D televizyonlarında hangi diziler ve programlar olacak? 10 Ocak Çarşamba Günü televizyonların yayın akışı...

    10 Ocak Çarsamba televizyon kanallarında hangi diziler var? Çarsamba günü televizyonda neler var? Televizyonların yayın akışında hangi programlar olacak?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Televizyon kanalların 10 Ocak Çaşamba Günü televizyon izleyicileri için birçok program ve dizi olacak . En popüler kanallar olan Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışlarının  tam listesi. Gündüz ve akşam kuşağında farklı izleyici kitlesine göre televizyonların yayın akışında neler var? Akşam ATV'de Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm olacak mı? Kuruluş Osman Dizisi saat kaçta yayınlanacak? Kanal D'de Dilek Taşı Dizisi, Fox'ta Şahane Hayatım Dizisi yeni bölüm yayınlacak mı? Show TV'de Sandık Kokusu ve TV8'de ekrana gelen Survivor'ın yeni bölümü var mı? 

    10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ ATV’NİN YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Kuruluş Osman

    10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ KANAL D’NİN YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Camdaki Kız

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:30 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Dilek Taşı

    10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ SHOW TV’NİN YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kızılcık Şerbeti

    12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Sandık Kokusu

    10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ STAR TV'NİN YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

    16:30 Söz

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Vizontele Tuuba

    10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ FOX TV’NİN YAYIN AKIŞI

    07:45 Çalar Saat

    10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12:00 Yasak Elma

    13:30 En Hamarat Benim

    16:15 Şahane Hayatım

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Şahane Hayatım

    10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    11:15 Survivor 2024 All Star

    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Survivor 2024

    10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:15 İncir Ağacı

    06:35 Benim Adım Melek

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Seksenler

    14:50 Diriliş "Ertuğrul"

    17:45 Lingo Türkiye

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yabancı Sinema "Deha"

    22:15 Yabancı Sinema "Hayat Işığım"

    10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah

    08:15 Sağlıkla Yaşam

    09:15 Elif

    10:30 Güzde ile Mutfaktan Sofraya

    12:00 Film

    13:00 Rüzgarlı Tepe

    15:00 Bahar Yeli

    16:30 Kan Çiçekleri

    18:00 Kanal 7 Haber Saati

    19:00 Esaret

    21:15 Rüzgarlı Tepe

    23:20 Sakarya Fırat

     

     

     

    Yayın AkışıKuruluş OsmanSandık Kokusu
    Haberler > Hayatın İçinden > 10 Ocak Çarsamba televizyon kanallarında hangi diziler var? Çarsamba günü televizyonda neler var? Televizyonların yayın akışında hangi programlar olacak?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal kimdir? İşte en genç başbakana dair detaylar... - Hayatın İçindenFransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal kimdir? İşte en genç başbakana dair detaylar...Emekliye ek zam gelecek mi? - Hayatın İçindenEmekliye ek zam gelecek mi?Selçuk Bayraktar kiminle evli, kimin damadı? - Hayatın İçindenSelçuk Bayraktar kiminle evli, kimin damadı?8-9 Ocak Ankara'da su kesintisi yaşanacak yerleri ASKİ açıkladı - Hayatın İçinden8-9 Ocak Ankara'da su kesintisi yaşanacak yerleri ASKİ açıkladıTaksi açılış ücreti de zamlandı! İşte sarı, turkuaz, VIP, 8+1 taksilerde zamlı açılış ücretleri! - Hayatın İçindenTaksi açılış ücreti de zamlandı! İşte sarı, turkuaz, VIP, 8+1 taksilerde zamlı açılış ücretleri!İstanbulkart tam, öğrenci, sosyal kart ücretleri zamlandı! İşte yeni ücretler - Hayatın İçindenİstanbulkart tam, öğrenci, sosyal kart ücretleri zamlandı! İşte yeni ücretlerMasterchef All Star şampiyonu Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? - Hayatın İçindenMasterchef All Star şampiyonu Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında?Hafta sonu İstanbul'da elektrik kesintisi! İlçe ilçe İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak yerler açıklandı - Hayatın İçindenHafta sonu İstanbul'da elektrik kesintisi! İlçe ilçe İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak yerler açıklandıHafta sonu Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu - Hayatın İçindenHafta sonu Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli olduİlk Türk astronot ne zaman uzaya gidiyor? - Hayatın İçindenİlk Türk astronot ne zaman uzaya gidiyor?
    Sonraki Haber Yükleniyor...