10 Ocak Çarsamba televizyon kanallarında hangi diziler var? Çarsamba günü televizyonda neler var? Televizyonların yayın akışında hangi programlar olacak?
Televizyon kanallarında 10 Ocak Çarşamba günü hangi diziler, programlar var? Çarşamba akşamı en fazla izlenen kanallar olan Show TV, Star TV, FOX TV, TRT1, ATV, Kanal 7 ve Kanal D televizyonlarında hangi diziler ve programlar olacak? 10 Ocak Çarşamba Günü televizyonların yayın akışı...
Televizyon kanalların 10 Ocak Çaşamba Günü televizyon izleyicileri için birçok program ve dizi olacak . En popüler kanallar olan Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 ve Kanal 7 kanallarının yayın akışlarının tam listesi. Gündüz ve akşam kuşağında farklı izleyici kitlesine göre televizyonların yayın akışında neler var? Akşam ATV'de Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm olacak mı? Kuruluş Osman Dizisi saat kaçta yayınlanacak? Kanal D'de Dilek Taşı Dizisi, Fox'ta Şahane Hayatım Dizisi yeni bölüm yayınlacak mı? Show TV'de Sandık Kokusu ve TV8'de ekrana gelen Survivor'ın yeni bölümü var mı?
10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ ATV’NİN YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ KANAL D’NİN YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ SHOW TV’NİN YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ STAR TV'NİN YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Vizontele Tuuba
10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ FOX TV’NİN YAYIN AKIŞI
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Survivor 2024 All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2024
10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 İncir Ağacı
06:35 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Deha"
22:15 Yabancı Sinema "Hayat Işığım"
10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:15 Sağlıkla Yaşam
09:15 Elif
10:30 Güzde ile Mutfaktan Sofraya
12:00 Film
13:00 Rüzgarlı Tepe
15:00 Bahar Yeli
16:30 Kan Çiçekleri
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Esaret
21:15 Rüzgarlı Tepe
23:20 Sakarya Fırat