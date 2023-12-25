25 Aralık 2023 16:36 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:44

Bursa İnegöl köftesi, Türkiye'nin en ünlü köfte çeşitlerinden sadece biridir. Yüzde 80 dana, yüzde 20 koyun etinden oluşan İnegöl köftesi bu sebeple çok daha lezzetli oluyor. Bu sebeple İnegöl'ün nereredeyse her köşe başında köfteci dükkanı bulunuyor. İnegöl üzerinden İstanbul'a gidecekler bu rotayı uğrak noktası olarak seçiyor ve köfte yemeden gitmiyor. 34 yıldır Bursa İnegöl'de köftecilik yapan Burhan Sarı, suyunu içinde hapseden ve kuru olmayan köfte için mutlaka çekilmiş kuyruk yağının eklenmesi gerektiğini vurguluyor.

KUYRUK YAĞI LEZZET KATIYOR

İnegöl köftesini yaparken harcına mutlaka çekilmiş kuyruk yağı eklemeniz önerilmektedir. Köftecilerin bu önerisini artık ev hanımlarının bile büyük bir bölümü uyguluyor. Siz de sakın ihmal etmeyin.

YARIM ŞİŞE MADEN SUYU ETİ YUMUŞATIYOR

Tgrthaber.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre; Sodalı köfte, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Sodalı köfte yapmak için, öncelikle kıyma, ekmek içi, soğan, maydanoz, tuz ve karabiberden oluşan köfte harcını hazırlayın. Köfteleri yuvarlak şekilde yuvarlayın ve bir tepsiye dizin. Ardından, domates sosu için domates salçası, su, sıvı yağ, tuz ve karabiberi bir tencerede kaynatın. Son olarak, bir bardak soda ile bir yumurtayı çırpın ve tepsiye gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin. İşte hepsi bu kadar. Yarım şişe soda eti yumuşacık lokum gibi yapacaktır.

İNEGÖL KÖFTESİNİN SIRRI

Bu köftenin sırrı, dana ile kuzu veya koyunların kaburga kısmından alınan etten çekilen kıymanın kullanıldığı karışımda gizli. Yüzde 80 dana, yüzde 20 kuzu veya koyun etinden oluşan İnegöl köftesinin lezzetine, mangal ateşinde pişmesi de katkı sağlıyor. Etin tadını bastırmaması amacıyla baharat kullanılmayan köftede, tuz ve soğanla birlikte eti sıkılaştırması için az miktarda karbonat kullanılıyor.

BAĞLAYICI MALZEMELERİ AŞIRI KULLANMAYIN

Köfte, çoğunlukla etin öğütülüp farklı malzemelerle yoğrulmasıyla yapılan bir yemek çeşididir. Köftenin sert olmasınınsa birkaç sebebi söylenebilir. Her şeyden önce, köfte harcındaki etin çok fazla işlenmesi veya çok uzun süre yoğrulması, et proteinlerinin aşırı derecede işlem görmesine neden olabilir, bu da köftenin sertleşmesine yol açabilir. Aynı zamanda, köfte harcındaki ekmek içi veya galeta unu gibi bağlayıcı malzemelerin aşırı kullanılması da köftenin sertleşmesine katkıda bulunabilir. Bu malzemelerin dengeli bir şekilde kullanılması ve etin doğru şekilde hazırlanması, köftenin istenen yumuşaklıkta olmasını sağlamak için önemlidir.

KÖFTE NEDEN ŞİŞER?

Köfte, genellikle içerisinde bulunan malzemelerin etkisiyle şişme özelliğine sahiptir. Köfte yapımında kullanılan malzemeler arasında genellikle ekmek içi, soğan, yumurta gibi bağlayıcı özelliklere sahip unsurlar bulunur. Bu malzemeler, köftenin homojen bir kıvama gelmesini sağlar ve pişirme sırasında içerisindeki hava kabarcıklarının genleşmesine neden olur. Ayrıca, bazı köfte tariflerinde kabartma tozu gibi içerikler de kullanılabilir, bu da köftenin şişmesine katkıda bulunabilir. Bu faktörler bir araya geldiğinde, köfte pişirildiğinde genellikle hacminin artmasıyla şişer.

Derleme: Turkiyegazetesi.com.tr