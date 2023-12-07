7 Aralık 2023 11:59 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:17

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İkitelli'de bugün öğlen saatlerinde başlayan elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği vatandaş tarafından araştırıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği ise merak edilenler arasında yer aldı. Peki, 7 Aralık İstanbul İkitelli elektrikler ne zaman gelecek? İkitelli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

7 ARALIK İKİTELLİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ'ın sitesinde yer alan kesinti ile ilgili bilgiler şöyle:

-İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah İKİTELLİ sk bölgelerinde 07/12/2023 00:01:00 - 07/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

-İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah KOMSAN ÜSTÜ YOLU sk bölgelerinde 07/12/2023 00:01:00 - 07/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

-İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 301., 302., 303., 304., 305., 306 ., 310., AKSU, EMEK, KOMSAN ÜSTÜ YOLU, NENE HATUN sk / KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB mah İMSAN SANAYİ SİTESİ 4. sk bölgelerinde 07/12/2023 00:01:00 - 07/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

-İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ÖZCAN, 2.SİNOP, 4.ORTA, ORTA KENT, TEKİN, YELDEĞİRMENİ, İSTİKLAL, ŞEHİT ŞAHİN ÇINAR sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.