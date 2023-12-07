7 Aralık İstanbul İkitelli elektrikler ne zaman gelecek? İkitelli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
7 Aralık günü İstanbul İkitelli'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırdı. Merak edilenler ise 7 Aralık İstanbul İkitelli elektrikler ne zaman gelecek? İkitelli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları ile araştırıldı.
İkitelli'de bugün öğlen saatlerinde başlayan elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği vatandaş tarafından araştırıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği ise merak edilenler arasında yer aldı. Peki, 7 Aralık İstanbul İkitelli elektrikler ne zaman gelecek? İkitelli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
7 ARALIK İKİTELLİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ'ın sitesinde yer alan kesinti ile ilgili bilgiler şöyle:
-İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah İKİTELLİ sk bölgelerinde 07/12/2023 00:01:00 - 07/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
-İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah KOMSAN ÜSTÜ YOLU sk bölgelerinde 07/12/2023 00:01:00 - 07/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
-İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 301., 302., 303., 304., 305., 306 ., 310., AKSU, EMEK, KOMSAN ÜSTÜ YOLU, NENE HATUN sk / KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB mah İMSAN SANAYİ SİTESİ 4. sk bölgelerinde 07/12/2023 00:01:00 - 07/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
-İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ÖZCAN, 2.SİNOP, 4.ORTA, ORTA KENT, TEKİN, YELDEĞİRMENİ, İSTİKLAL, ŞEHİT ŞAHİN ÇINAR sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.