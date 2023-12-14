Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Seyran ölecek mi?

14 Aralık 2023 14:16 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:22

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Star Tv’de yayınlanan yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği senaryosunu Barış Günger kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi 15 Aralık Cuma günü 50. Bölümü ile ekranlarda olacak. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide Seyran rolündeki Afra Saraçoğlu diziden mi çıkacak? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Seyran’ın hikayesi bitti mi? soruları dizinin hayranları tarafından merak ediliyor.

AFRA SARAÇOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yeni sezonda Pelin’in hamile olarak dizide yer alması ve gelişen olaylarla Seyran ve Ferit ikinci kez ayrılığın eşiğine geldiler. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Halis'in Pelin'i eve getirmesi ve Ferit'in Pelin ile fotoğraflarının yayınlanması, Seyran'ı daha da çok kırar. Gözler Seyran karakterine ne olacağına çevrildi. Afra Saraçoğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda ünlü oyuncudan ya da dizinin yapımcı ve senaristlerinden resmi bir açıklama yapılmadı.